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Özgür Çelik gazeteci Özlem Gürses'in "Bana Baştan Anlat" programında gündeme dair soruları yanıtladı. Çelik "Şimdi bizim Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğludur. Kim belirlemiştir? Millet belirlemiştir. Yine millet belirler. Hiçbir krize dönüşmez. Milletin önüne sandıksa sandık, teammülse teammül, anketse anket, bunların hepsi ortaya koyulur" dedi.



"ADAYIMIZ İMAMOĞLU'DUR"

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine ve gidişata değinen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Neden? Çünkü bunun kararını millet vermiştir. 25 milyon insan adayını Ekrem İmamoğlu olarak görmek istediğini imzasıyla, 15,5 milyon insan da dayanışma sandıklarında oyuyla beyan etmiştir. Olası bir siyasi yasak durumunda bu konu hiçbir krize dönüşmez. Milletin önüne sandıksa sandık, teamülse teamül, anketse anket, bunların hepsi ortaya koyulur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde partimizin kurulları bir yöntem belirler, o yöntemin öznesi de yine millet olur."





"MANSUR YAVAŞ ÇOK SAĞLIKLI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara dair konuşan Çelik şöyle dedi:

"Sayın Mansur Yavaş çok sağlıklı, sağduyulu bir süreç yürütüyor. Kendisi de bir hukukçu olması sebebiyle yerel yönetimler başta olmak üzere muhalefete yapılan saldırıların ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Genel Başkanımızla aralarında bir gerginlik ya da sıkıntı asla yoktur. Mansur Yavaş şu anda halkın coşkun akan selinin nereye gittiğini çok iyi bilen, tüm gelişmeleri çok iyi gözlemleyen, sağduyulu süreç yürüten kıymetli bir belediye başkanımızdır."

"YURTTAŞLARIMIZAN ÖZÜR DİLİYORUM"

CHP adayı olarak seçimi kazanmasına rağmen AKP'ye katılan İstanbul'un ilçe belediye başkanlarına yönelik konuşan Çelik yurttaşlarda özür dileyerek "Ben İstanbul'da Beykoz, Çekmeköy, Tuzla ve Şile için bu ilçelerde yaşayan yurttaşlarımızdan özür diliyorum. Bu insanların kişiliğini ve karakterini aday belirleme sürecinde anlayamadığımız için, birçok arkadaşımız bedel öderken onların zalim bir iktidara teslim olduklarını göremediğimiz için özür diliyorum" dedi.





15 GÜNDE 500 BİN ÜYE



YENİ Parti'nin İstanbul'daki üyelik süreçlerine yönelik de konuşan Çelik şu sözleri kullandı:

"Devlet yönetme iddiası olan bir siyasi partiyiz biz. YENİ Parti kurulmuş ve kurulduğu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi. Şu anda bizim 500 binin üzerinde üyemiz var. 15 günde 500 bin üyeye ulaşmış. Kurulduğu günden itibaren en hızlı büyüyen siyasi partiyiz. Bunun 105 bini İstanbul'dan. Üstelik bu üyelerin neredeyse yarısı kadınlardan, 20 bini aşkın kısmı ise gençlerden oluşuyor. Bu durum, Türkiye'de değişime olan inancın ve partimize duyulan güvenin en somut göstergesidir."