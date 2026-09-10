YENİ Partili Gökhan Günaydın: Bölgesel asgari ücret açıklamaya hazırlanıyorlar
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bölgesel asgari ücret açıklamaya hazırlanıyorlar. Yani diyorlar ki İstanbul'da yaşayan bir işçi 28 bin lira alsın. İstanbul pahalı. Dolayısıyla onlara daha az asgari ücret verelim diyorlar" ifadelerini kullandı.Kaynak: Haber Merkezi
Konuşmasına YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ve tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın selamlarını getirdiğini belirterek başlayan Günaydın, "Dayanışmayı yükseltmeden bu memlekette mücadele yok. Çok arkadaşımız da bunun altını güzellikle çizdi. Dolayısıyla o dostluğu, dayanışmayı ihmal etmememiz gerekiyor" dedi.
BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET İDDİASI
Ekonomi politikalar üzerinden iktidarı eleştiren Günaydın, Türkiye’nin dünyada enflasyonu en yüksek beşinci ülke olduğunu belirtti. Tarımın Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında başladığını ancak Türkiye’nin gıda enflasyonunda dünyada 4’üncü sırada olduğunu anlatan Günaydın, iktidarın bölgesel asgari ücret hazırlandığında olduğunu iddia etti. Günaydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi,
"Bugün itibarıyla yaklaşık 40 milyon insan bu memlekette açlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye'de açlık sınırı 37 bin lira. Yoksulluk sınırı 122 bin lira. Ne demek açlık sınırı? 4 kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafı, gıda ihtiyacı için harcaması gereken para. Peki, Türkiye'de asgari ücretin rakamı ne kadar? 28 bin lira değil mi? En az 10 milyon asgari ücretli 28 bin lira aylık alıyor. Hangi tarihten bu yana? 1 Ocak 2026'dan bu yana. Ne zamana kadar? 31 Aralık 2026'ya kadar.
'DİĞER İLLERDE YAŞAYANLARA DAHA AZ ASGARİ ÜCRET VERELİM DİYORLAR'
O 28 bin liranın satın alma gücü çoktan 23 bin liraya düştü. Yıl sonuna kadar da düşmeye devam edecek. Biz dedik ki, ‘enflasyonun bu kadar yüksek olduğu dönemlerde hiç olmazsa asgari ücreti 6 ayda bir revize edelim.’ Bırakın bunu yapmayı, bölgesel asgari ücret açıklamaya hazırlanıyorlar. Yani diyorlar ki İstanbul'da yaşayan bir işçi 28 bin lira alsın. İstanbul pahalı. Ama daha ucuz iller var. Buralarda 28 bin lira bunların boyunu aşar. Dolayısıyla onlara daha az asgari ücret verelim diyorlar."
'MAZOT FİYATLARI ARTACAK'
Mazot fiyatları hakkında konuşan Gökhan Günaydın, “Mazot fiyatları 90 TL’yi buldu. Eylül ayından itibaren 3 TL KDV almaya başladı. Ağustos’ta almadığı KDV’yi Eylül’de aldı. Ekim’de 6 TL, Kasım’da 9 TL, Aralık’ta 12 TL alacak. 1 Ocak’tan itibaren 13 TL’den fazla KDV alacak” dedi.