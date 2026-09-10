YENİ Partili Gökhan Günaydın: Bölgesel asgari ücret açıklamaya hazırlanıyorlar

'DİĞER İLLERDE YAŞAYANLARA DAHA AZ ASGARİ ÜCRET VERELİM DİYORLAR'

O 28 bin liranın satın alma gücü çoktan 23 bin liraya düştü. Yıl sonuna kadar da düşmeye devam edecek. Biz dedik ki, ‘enflasyonun bu kadar yüksek olduğu dönemlerde hiç olmazsa asgari ücreti 6 ayda bir revize edelim.’ Bırakın bunu yapmayı, bölgesel asgari ücret açıklamaya hazırlanıyorlar. Yani diyorlar ki İstanbul'da yaşayan bir işçi 28 bin lira alsın. İstanbul pahalı. Ama daha ucuz iller var. Buralarda 28 bin lira bunların boyunu aşar. Dolayısıyla onlara daha az asgari ücret verelim diyorlar."