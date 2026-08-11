Yeni Partili Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın içerisinde bulunduğu makam aracı, Balıkesir-Bandırma yolundaki Kuş Cenneti Kavşağı'nda trafik kazasına karıştı.
10 NV 001 plakalı makam aracı, sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 01 ASL 456 plakalı otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yara almazken, diğer otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TRAFİK BİR SÜRE AKSADI
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
MİRZA'DAN AÇIKLAMA
Kazanın ardından açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası geçirdiklerini belirtti.
Mirza, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.