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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisinin Bozüyük İlçe Ön Seçim Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Tüzün, partisinin örgütlenme çalışmalarından Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ve Cumhurbaşkanı adaylığına kadar birçok konuda konuştu.

YENİ Parti'nin adını milletin koyduğunu ifade eden Tüzün, partinin kasası ve bütçesinin de vatandaşların katkılarıyla oluşturulduğunu söyledi.

“725 BİN KİŞİ YENİ PARTİ'YE ÜYE OLDU”

Türkiye genelinde 725 bin kişinin YENİ Parti'ye üye olduğunu söyleyen Tüzün, partinin bütçesinin ise 707 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Tüzün şu ifadeleri kullandı:

"Bu partinin kasasını, bütçesini millet oluşturdu. Milletimizin istediği yönde siyaset yapmaya devam ediyoruz. Toplamda Türkiye genelinde bugün itibariyle 725 bin kişi YENİ Parti'ye üye oldu ve bütçesi de 707 milyon oldu. Yani dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen bir süreç yaşıyoruz. Hem partililerimiz bizzat gelip aidatlarını ödüyorlar, bağışlarını veriyorlar ve bu süreci bizzat yakından takip ediyorlar."

“81 İLDE ÖRGÜTLENDİK”

Partisinin örgütlenme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Tüzün, çok sayıda belediye başkanının CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını söyledi.

81 ilde örgütlendiklerini belirten Tüzün, 860 ilçede de örgütlenmenin tamamlandığını ifade etti. Kadın ve gençlik kollarına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tüzün, büyük kurultayın 10-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tüzün şöyle konuştu:

"Bu yönüyle baktığımız zaman milletimizin iradesine biz de sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Çok sayıda belediye başkanımız istifa etti, CHP'den partimize katıldı. Aynı zamanda kısa süre içerisinde 81 tane ilde örgütlendik, 860 ilçede örgütlenmemiz tamamlandı, kadın ve gençlik kollarımızı tamamlıyoruz ve 10-15 Kasım'da da büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz."



MANSUR YAVAŞ'IN İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından gelişen süreci yakından takip ettiklerini belirten Tüzün, Yavaş'ın aldığı karara saygı duyduklarını söyledi.

Tüzün, Yavaş'ın Ankara'daki 5 yıllık hizmetlerinin halk tarafından takdir edildiğini savunarak, YENİ Parti olarak bundan sonraki süreçte vereceği karara da saygı göstereceklerini ifade etti.

"Bir karar vermişler. Biz de bu karara saygı duyuyoruz. Çünkü sosyal demokrat belediyenin örneklerini Sayın Mansur Yavaş bizzat vermiştir. 5 yıllık hizmetlerini de Ankara halkı takdir etmiştir. Çok büyük oy farkıyla yeniden seçilmiştir. Biz de YENİ Parti olarak Sayın Mansur Yavaş'ın bu tavrından rahatsızlığımız söz konusu değil. Önümüzdeki süreçte nasıl bir karar verecekse biz o karara saygı duyacağız."



“ADAYIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU'DUR”

Yaşar Tüzün, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da partisinin tutumunu açıkladı. YENİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Tüzün:

"Şu an fiili olarak da resmi olan da adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur."

dedi.

ÖN SEÇİME OKSİJEN TÜPÜYLE GELDİ

YENİ Parti Bozüyük İlçe Ön Seçimi'ne oksijen tüpüyle gelen yaşlı bir kadınla Yaşar Tüzün bir süre sohbet etti.

Yaşlı kadın Tüzün'e:

"Hayırlı uğurlu olsun. Atatürk'ümüz için YENİ Parti'ye sahip çıkacağız ölünceye kadar."

ifadelerini kullandı.