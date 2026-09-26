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Kaynak: ANKA

YENİ Parti’nin İzmir’de ilçe başkanlıklarını belirlemek amacıyla düzenlediği ön seçim süreci devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel’in de katıldığı Bornova’daki ön seçimde konuşan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Türkiye’nin siyasi gündemine ve partisinin önümüzdeki dönemde izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

“MİLLETLE BİRLİKTE SİYASET YAPACAĞIZ”

Türkiye’de yeni bir siyasi tartışma döneminin başladığını söyleyen Güç, seçmen iradesi ve demokratik meşruiyet üzerinde durdu. İktidarın tutumunu eleştiren Güç, siyasetin millet iradesine rağmen yapılamayacağını savundu.

Güç, seçim sandığının vatandaşın önüne geleceğini belirterek, millet iradesinin önüne hiçbir siyasi hesabın geçemeyeceğini söyledi.

“YENİ BİR SİYASİ YÜRÜYÜŞ BAŞLAMIŞTIR”

YENİ Parti’nin kuruluşuyla siyasette yeni bir döneme girildiğini ifade eden Güç, partinin hedefinin iktidar olduğunu söyledi. Güç, bu dönemin temel anlayışını “milletle birlikte siyaset yapmak” ve vatandaşın sözünü siyasetin merkezine taşımak olarak açıkladı.

Farklılıkların ayrışma nedeni olarak değil, ortak geleceğin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirten Güç, toplumun farklı kesimlerinin ortak bir gelecek etrafında buluşmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE İTTİFAKI” VURGUSU

Güç, “Türkiye İttifakı” olarak ifade ettikleri yaklaşımın farklı siyasi görüşlere, yaşam biçimlerine ve toplumsal kesimlere sahip insanların Türkiye’nin geleceği konusunda ortaklaşmasını hedeflediğini söyledi.

Yeni siyaset anlayışlarında doğrudan katılımın, parti üyelerinin söz sahibi olmasının ve örgüt iradesinin öne çıkacağını ifade eden Güç, YENİ Parti’nin siyasi yapılanmasını bu anlayış üzerine kurduğunu belirtti.

“İHTİYACIMIZ BİRLİK, BERABERLİK, UMUT VE İNANÇ”

Türkiye’nin kuruluş değerlerine bağlılık mesajı da veren Güç, ülkenin gelecek nesillere daha güçlü, adil ve demokratik biçimde bırakılmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

İzmir’in tarihsel önemine de değinen Güç, kentin zor dönemlerde dayanışma ve yeniden ayağa kalkmanın simgelerinden biri olduğunu ifade ederek konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamladı.