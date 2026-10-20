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YENİ Parti, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasındaki savunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Parti, İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir" adlı kitabına yasak getirildiğini öne sürerek savunma metinlerinin tamamını kamuoyunun erişimine sunduğunu açıkladı.

"HAKİKATİN ÖNÜNE GEÇEMEDİLER"

YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun mahkemede savunma yapmasının engellendiği iddia edildi.

Partinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun önce mahkemede savunma yapmasını engellediler, ardından 'Millet Şahidimdir' adıyla hazırlanan savunma kitabına yasak getirdiler. Ama hakikatin önüne geçemediler."

SAVUNMA METİNLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTILAR

Parti, İmamoğlu'nun savunmalarını kamuoyunun değerlendirmesine sunduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi hem 'Millet Şahidimdir' kitabını hem de Ekrem İmamoğlu’nun İBB Davası’ndaki savunmasının tam metinlerini milletimizin vicdanına ve takdirine sunuyoruz. Millet şahidimizdir. Adalet er ya da geç yerini bulacak!"