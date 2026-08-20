Kaynak: Haber Merkezi

Çekmeköy'de "Millet İradesine Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Çekmeköy Doğa Parkı'ndan Madenler Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşe YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Cemal Enginyurt, Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda partili katıldı.

Haydar Aslan'ın ardından söz alan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i eleştirdi.

“SANA HELAL OY VERENLERİN OYUNU HARAMA ÇEVİRDİN YA YAZIKLAR OLSUN”

Enginyurt, "Orhan (Çerkez) ve Orhan gibiler, değer miydi bu yaptığınız? Yoldaşlarınız zindanlarda yatarken yol arkadaşlarını bırakıp kaçmak yakıştı mı size? Fatma Kaplan kadar olamadın, o ‘AK Parti’ye geçmektense zindanda çürürüm’ dedi. Ama sen ne yaptın? Sen kaçtın Orhan. Bir de diyorsun ki hizmet için kaçtım. Yalan. Senin niye kaçtığını AKP ilçe başkanı söylüyor. Dün sana hırsız diyorlardı; hırsızlıktan korktun da kaçtın Orhan. Tehdit edildin. Ailenle, çocuklarınla tehdit edildin. Ve kaçmayı tercih ettin. 83 bin sana helal oy verenlerin oyunu harama çevirdin ya yazıklar olsun.

Silivri zindanlarında, mahkemelerde yoldaşların direniyor. Zulme karşı direniyor, haksızlığa direniyor. Türkiye'nin her yerinde yoldaşların direniyor. Ama sen ve senin gibiler kaçtınız. Nereye kadar kaçacaksınız? Bir de utanmadan Orhan diyormuş ki; ‘2 ay geçer unuturlar'. Seni unutursak kanımız kurusun Orhan. Bu insanların vebalini aldın, hakkını aldın. Bu hak sana haram olsun. Sadece Orhan değil, bu partinin helal oylarıyla seçilip oyları harama çevirip AKP sarayına kaçan herkese haram olsun hakkımız.

Neymiş efendim? Yatamazlarmış hapiste. İmamoğlu 17 aydır yatıyor ya. Yatıyor ya Murat Ongun, yatıyor ya Rıza Akpolat, yatıyor ya yoldaşlarımız. Deniz Gezmiş idam sehpasına giderken Hüseyin İnan'a soruyor 'Korkuyor musun?' diye; Hüseyin İnan gür sesiyle haykırıyor: 'Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık’. Siz korkuyu makamda sattınız” dedi.

"İKİ YILDIR MİLLİ İRADE AÇIK BİR SALDIRI ALTINDADIR"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de 2 yıldır büyük bir saldırı altındayız, bir kuşatma altında olduklarını belirterek, "2 yıldır, İstanbul'da ve sonrasında Türkiye'de milli irade açık bir saldırı altındadır. 31 Mart'ta 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduk. İşte o gün bir daha asla sandıkla seçim kazanamayacaklarını anlayanlar, ellerindeki yargı silahıyla siyaseti dizayn etme çabası içerisine girdiler. İlk önce silkeleme dediler, belediyelerimizi finansman baskısı altına almaya çalıştılar. Belediyelerimize İller Bankası'ndan gelen payları kestiler. Sonra belediyelerimizin gelir getirici varlıklarına el koydular. İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı’na, Galata Kulesi’ne, ilçelerimizde gelir getirici varlıklara el koydular. Baktılar ki bu uygulamalarla belediye başkanlarımızı durduramıyorlar şafak operasyonlarına başladılar. Şafak operasyonlarıyla Esenyurt'tan Beşiktaş'a, Beykoz'dan 19 Mart'a, İstanbul'da 17 alanda belediye başkanlarımız tutsak vaziyette" dedi.

"SANDIKTA KAYBETTİKLERİNİ ÇÖKME GİRİŞİMLERİYLE ALMAYA BAŞLADILAR"



Çelik şunları söyledi:

"Bu operasyonlarla, belediye başkanları operasyonlarıyla bizi durduramayacaklarını anlayanlar ilk önce 5 bin polisle benim il başkanlığı yaptığım il binasına girdiler. Kadınları yerlerde sürüklediler. Gençlere biber gazı sıktılar. Sonra, biber gazlarıyla, plastik mermilerle partimizin genel merkezine girdiler ve bir ikinci darbeyi gerçekleştirdiler. Ve bu yolla da bizi durduramayacaklarını anladılar. Baktılar ki millet yeni bir yola çıktı, Özgür Özel yeni bir yola çıktı, bu süre içerisinde transfer politikalarına başladılar. Sandıkta kaybettiklerini, seçimde kaybettiklerini çökme girişimleriyle masa başında almaya başladılar. Bayrampaşa’da, Gaziosmanpaşa'da meclis çoğunluğunu kullanarak, meclis üyelerini tehdit ederek milletin iradesine çöktüler. İşte bunun için millet iradesine saygı yürüyüşü yapıyoruz… Ve bu da yetmedi. Şile'de, Tuzla'da, Çekmeköy'de transferler gerçekleştirerek belediye başkanlarını aileleriyle tehdit ederek millet iradesine çöktüler.

"İLK YEREL SEÇİMDE ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'Nİ YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Çekmeköy'de biz ilk defa bir seçim kazandık. Çekmeköy'ün kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez bir seçim kazandık. O Çekmeköy seçimini kazandığımız belediye başkanının ilk icraatı, o belediyeden Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek oldu. Ve o belediye başkanı, ailesiyle tehdit edilen korkudan tutuklanma korkusuyla tir tir titreyen Çekmeköy halkının iradesine ihanet eden o belediye başkanı transfer olduktan sonra ilk iş olarak makam odasının arkasındaki Atatürk'ün fotoğrafını indirdi. Buradan, Çekmeköy halkının iradesine ihanet eden o ihanetçiye söylüyorum. İlk yerel seçimde Çekmeköy Belediyesi'ni yeniden kazanacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o fotoğrafını yeniden Çekmeköy Belediyesi’ne asacağız.

Çekmeköy halkının iradesine ihanet eden, Tuzla halkının iradesine ihanet eden, Şile halkının iradesine ihanet eden o ihanetçilere hakkımız helal değildir. Benim onların hepsinin üzerinde hakkım var. Örgütümüzün onların üzerinde emeği var, hakkı var. Ve Çekmeköylülere soruyorum: 31 Mart'ta sandıklara gittiniz, oy kullandınız; hakkınızı belediyedeki o ihanetçiye helal ediyor musunuz? Çekmeköy'ün, Tuzla'nın, Şile'nin hakkına ihanet ettiniz. İşte milletin hakkı size helal değildir. Biz bu insanlara güvendik. Bir tanesi 10 yıl boyunca bizim eski partimizin bir belediyesinde, Ataşehir'de görev yapmış, başkan yardımcılığı yapmış. Öbürü Şile'de ilçe başkanlığı yapmış. Öbürü Tuzla'da ilçe başkanlığı yapmış. Bu iş bir karakter meselesidir. Onların karakterini kısa bir zamanda anlayamadığımız için Çekmeköy halkından özür diliyoruz. Tuzla halkından özür diliyoruz. Şile halkından özür diliyoruz"

Esenyurt'ta, Şişli'de de kayyum uygulamasıyla millet iradesine çöküldüğünü belirten Özgür Çelik şöyle devam etti:

"Gaziosmanpaşa'da, Bayrampaşa'da meclis üyelerini tehditle belediyelerimize çöktüler. Üsküdar'da belediyemize tehditle, teklifle çökmeye çalıştılar. Şimdi benim hakkımda, arkadaşlarım hakkında incelemeler başlatmışlar. Ortada bir tehdit varsa, ortada meclis üyelerini baskı altına almak varsa işte bunu AK Parti gerçekleştiriyor ve devlet kurumlarını bu işe ortak ediliyor. Bu uygulamadan vazgeçin. Millet iradesine çökmeye çalışmaktan vazgeçin. Çünkü milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Millet günü geldiğinde, yaptığınız bu çökme girişimlerinin hepsine, millet iradesine saygısızlık girişimlerinin hepsine demokrasi tokadı olarak cevap verecektir.

“ADALET DÜRBÜNLE BAKILDIĞI HALDE BİLE GÖRÜLEMEYEN BİR HALE GELMİŞTİR”

Silivri'de Ekrem başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın duruşmalarının ikinci celsesi başladı. Orada bir salon tasarlanmış. O salonda gazeteciler, izleyiciler, mahkeme hakimini, yargılanan arkadaşlarımızı dürbünle görebiliyorlar. Adalet, dürbünle bakıldığı halde bile görünemeyen bir hale gelmiştir Silivri'de. Ve Silivri'de cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun kendisini savunma hakkı kısıtlanmıştır. Ortada elle tutulur bir delil olmadığı için gizli tanık iftiralarıyla ‘duydum’, ‘öyle konuşuluyordu’ gibi muğlak ifadelerle arkadaşlarımızı yargılıyorlar. Ortada bir suç olmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun, yol arkadaşlarımızın savunma hakkını kısıtlıyorlar.

“HER GECE MİLLETİN EVLERİNDE VİCDAN MAHKEMELERİ KURULUYOR VE SİZLER YARGILANIYORSUNUZ”

Buradan, Silivri'deki o kumpas davalarını kuranlara sesleniyorum. Sizin Silivri'de kumpas mahkemeleriniz varsa Türkiye'de 86 milyonun, İstanbul'da 16 milyonun evlerinde vicdan mahkemeleri vardır. Her gece milletin evlerinde vicdan mahkemeleri kuruluyor ve sizler o vicdan mahkemelerinde yargılanıyorsunuz. Günü geldiğinde, bir bayram havasında bir pazar günü sandıklara gideceğiz ve hep birlikte bu zalimliği sonlandıracağız."