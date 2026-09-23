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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti, il ve ilçe başkan adaylarının imzalaması amacıyla 19 maddelik taahhütname hazırladı. Belgeyle akraba kayırmacılığı ile kamu ve belediye imkanlarının kullanılması yasaklanırken, mal varlığı bildirimi, mali şeffaflık ve liyakat zorunlu hale getirildi.

YENİ Parti Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 19 maddelik "Parti İçi Seçimler Aday Taahhütnamesi", il ve ilçe başkan adaylarının imzasına sunuldu. Adayların kişisel bilgileri ve imzalarıyla kabul edeceği taahhütname; kamu kaynaklarının kullanımından akraba kayırmacılığına, mal varlığı bildiriminden seçim sonrasında örgüt içindeki tutuma kadar geniş kapsamlı kurallar içeriyor.

BELEDİYE VE KAMU KAYNAKLARI VURGUSU

Taahhütnameye göre adayların, kamu ve belediye kaynakları ile görev veya makamdan kaynaklanan yetkileri kendi adaylıkları lehine ya da rakiplerinin aleyhine kullanmamaları şart koşuldu. Kampanya sürecindeki mali kaynaklar, bağışlar ve harcamalarda da partinin belirlediği şeffaflık ilkelerine uyulması zorunlu tutuldu.

'AKRABA KAYIRMACILIĞI' VE 'ÇIKAR ÇATIŞMASI' YASAK

Adayların akraba ve yakınlarını kayırmasının önüne geçilmesi amacıyla şu kurallar taahhüt altına alındı:

Parti görevlerinin kişisel, ailevi veya yakın çevre lehine ayrıcalık ya da ekonomik menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, Görevlendirme ve kaynak dağılımında liyakat, eşitlik ve açık ölçütlerin esas alınması, Görevle bağlantılı mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarının açıklanması.

MAL VARLIĞI BİLDİRİMİ VE HEDİYE YASAĞI

Mali şeffaflık ilkesi kapsamında adayların mal varlığı ile ekonomik ilişki bildirimlerini zamanında ve eksiksiz yapması zorunlu hale getirildi. Ayrıca kararları etkileyebilecek hediye, para, indirim, ağırlama veya seyahat gibi menfaatlerin kabul edilmeyeceği de imza altına alındı.

SEÇİM SONRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Belgede seçim sonrasında örgüt içindeki ilişkilere yönelik şu hükümler yer aldı:

Seçilen başkanların yalnızca kendilerini destekleyenlerle değil, örgütün tamamıyla çalışması,

Başka adayları destekleyen üyelerin dışlanmaması,

Seçim sonuçlarının parti içindeki bir kesimi tasfiye etmek veya uzaklaştırmak amacıyla kullanılmaması.

LİYAKAT, CİNSİYET VE GENÇ KOTASI

Yönetim listeleri oluşturulurken liyakatin yanı sıra cinsiyet, kuşak, mesleki, toplumsal ve coğrafi dengelerin gözetilmesi hedeflendi. Kadınların ve gençlerin karar süreçlerinde etkin biçimde yer alması da taahhütname koşulları arasında yer aldı.