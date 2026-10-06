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Kaynak: AA / DHA / ANKA

YENİ Parti, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) yürütülen isim benzerliği sürecine ilişkin savunmasını sundu. Parti kurmayları, AYM’nin isimler arasında iltibas bulunduğuna karar vermesi halinde sürecin kararın zamanına göre işletileceğini belirtti.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanan YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK), yaklaşık dört saat boyunca isim tartışmasının yanı sıra 14-15 Kasım’da yapılması planlanan 1’inci Olağan Kurultay hazırlıkları değerlendirildi.

AYM’YE SAVUNMA SUNULDU

AYM’nin Yenilik Partisi’nin başvurusunu gündeme almasının ardından YENİ Parti’den savunma istediği, partinin de savunmasını 5 Ekim’de mahkemeye sunduğu öğrenildi.

Parti kurmayları, olası bir iltibas kararının kurultaydan önce çıkması halinde Kurucular Kurulu kararıyla 1’inci Olağan Kurultay’da değişiklik yapılabileceğini ifade etti. Kararın kurultaydan sonra verilmesi durumunda ise olağanüstü kurultay seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Partide isim değişikliğinin gündemde olmadığını vurgulayan kurmaylar, olası bir karar karşısında “yeni” ifadesini koruyacaklarını dile getirdi.

Parti yönetimi ayrıca seçmenin siyasi partileri yalnızca isim üzerinden değil; rumuz, amblem ve genel görünümle birlikte değerlendirdiği görüşünü savundu. Kurmaylar, geçmiş kararların da bu tezi desteklediğini belirterek AYM’den iltibas olmadığı yönünde karar beklediklerini aktardı.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

YENİ Parti’nin kongre takvimi kapsamında ilçe ön seçimleri ve ilçe kongreleri tamamlandı. Parti kaynaklarına göre 307 ilçede ön seçim sandığı kuruldu. Bu ilçelerin 146’sında birden fazla aday yarıştı.

İl kongrelerinin 18 Ekim’de başlaması planlanırken, 14-15 Kasım’da Ankara Arena’da düzenlenmesi öngörülen kurultay için hazırlık komisyonu da kuruldu. Kurultayın slogan ve tema çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Partinin güncel üye sayısının 745 bin 790 olduğu, yeni yıla kadar 1 milyon üyeye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

BAĞIŞLAR 580 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

MYK toplantısında partinin bağışlarının son durumu da ele alındı. Parti kaynakları, bağışların yaklaşık 580 milyon liraya ulaştığını, bunun 330 milyon lirasının doğrudan yurttaşlardan gelen bağışlardan, kalan bölümünün ise üyelik ve aidat ücretlerinden oluştuğunu bildirdi.

Toplantının gündem başlıkları arasında fon krizi de yer aldı. YENİ Parti kurmayları, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması taleplerinde ısrarcı olacaklarını ifade etti.

YENİ Parti’nin 7 Ekim saat 12.00’de Özgür Özel’in katılımıyla AYM önünde basın açıklaması yapması planlanıyor. Partinin, BTK yetkilerinin Siber Güvenlik Başkanlığı’na devredilmesine ilişkin yasal düzenlemeyi AYM’ye taşıdığı başvurunun öncelikli değerlendirilmesi çağrısında bulunacağı belirtildi.