CHP’de kurultay sürecinin ardından yaşanan siyasi ayrışmada yeni bir gelişme gündeme geldi. CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, YENİ Parti’ye geçen 6 milletvekilinin yeniden CHP’ye dönmek istediğini iddia etti.
YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, kurultay sürecinin ardından CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçen 6 milletvekilinin yeniden CHP’ye dönmek istediğini öne sürdü. Fırat, vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrudan ulaşmadığını, aracılar üzerinden dönüş mesajı gönderdiğini açıkladı.Kaynak: Diğer
Fırat, vekillerin dönüş taleplerini doğrudan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmediğini, bunun yerine aracılar üzerinden mesaj gönderildiğini söyledi.
"6 MİLLETVEKİLİ CHP'YE DÖNMEK İSTİYOR"
tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında CHP’deki son gelişmeleri değerlendiren Fırat, YENİ Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin yaşanan siyasi süreci yeniden değerlendirdiğini öne sürdü.
Fırat, isim vermeden yaptığı açıklamada, “Daha bugün YENİ Parti’ye geçmiş 6 milletvekili CHP’ye dönmek istediklerini ifade ettiler” dedi.
Milletvekillerinin isimlerini açıklamasının doğru olmayacağını belirten Fırat, vekillerin yaşanan gelişmeleri gördükten sonra geri dönüş konusunda irade ortaya koyduğunu iddia etti.
KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRUDAN ULAŞAMADILAR
Fırat, dönüş talebinin nasıl iletildiğine ilişkin de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.
Milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu doğrudan aramadığını belirten Fırat, mesajların aracılar üzerinden iletildiğini söyledi.
Fırat, “Kemal Bey’i aramadılar, aracılar üzerinden mesaj yolladılar. Elbette değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.
CHP’DE GÖZLER DÖNÜŞ TALEPLERİNDE
YENİ Parti’den CHP’ye dönmek isteyen milletvekillerinin kim olduğu henüz açıklanmadı.
Bu nedenle söz konusu isimlerin kimler olduğu siyaset kulislerinde merak konusu olurken, CHP yönetiminin iletilen talepleri değerlendirmesi bekleniyor.
Fırat’ın açıklaması, kurultay sürecinin ardından yaşanan siyasi ayrışmanın yön değiştirebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.
Önümüzdeki günlerde CHP’nin bu taleplere nasıl karşılık vereceği ve dönüş konusunda herhangi bir adım atılıp atılmayacağı yakından takip edilecek.