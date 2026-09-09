Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor

YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, kurultay sürecinin ardından CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçen 6 milletvekilinin yeniden CHP’ye dönmek istediğini öne sürdü. Fırat, vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrudan ulaşmadığını, aracılar üzerinden dönüş mesajı gönderdiğini açıkladı.

Kaynak: Diğer
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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 1

CHP’de kurultay sürecinin ardından yaşanan siyasi ayrışmada yeni bir gelişme gündeme geldi. CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, YENİ Parti’ye geçen 6 milletvekilinin yeniden CHP’ye dönmek istediğini iddia etti.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 2

Fırat, vekillerin dönüş taleplerini doğrudan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmediğini, bunun yerine aracılar üzerinden mesaj gönderildiğini söyledi.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 3

"6 MİLLETVEKİLİ CHP'YE DÖNMEK İSTİYOR"

tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında CHP’deki son gelişmeleri değerlendiren Fırat, YENİ Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin yaşanan siyasi süreci yeniden değerlendirdiğini öne sürdü.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 4

Fırat, isim vermeden yaptığı açıklamada, “Daha bugün YENİ Parti’ye geçmiş 6 milletvekili CHP’ye dönmek istediklerini ifade ettiler” dedi.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 5

Milletvekillerinin isimlerini açıklamasının doğru olmayacağını belirten Fırat, vekillerin yaşanan gelişmeleri gördükten sonra geri dönüş konusunda irade ortaya koyduğunu iddia etti.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 6

KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRUDAN ULAŞAMADILAR

Fırat, dönüş talebinin nasıl iletildiğine ilişkin de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 7

Milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu doğrudan aramadığını belirten Fırat, mesajların aracılar üzerinden iletildiğini söyledi.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 8

Fırat, “Kemal Bey’i aramadılar, aracılar üzerinden mesaj yolladılar. Elbette değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 9

CHP’DE GÖZLER DÖNÜŞ TALEPLERİNDE

YENİ Parti’den CHP’ye dönmek isteyen milletvekillerinin kim olduğu henüz açıklanmadı.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 10

Bu nedenle söz konusu isimlerin kimler olduğu siyaset kulislerinde merak konusu olurken, CHP yönetiminin iletilen talepleri değerlendirmesi bekleniyor.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 11

Fırat’ın açıklaması, kurultay sürecinin ardından yaşanan siyasi ayrışmanın yön değiştirebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

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YENİ Parti’de şoke eden iddia: 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor - Resim: 12

Önümüzdeki günlerde CHP’nin bu taleplere nasıl karşılık vereceği ve dönüş konusunda herhangi bir adım atılıp atılmayacağı yakından takip edilecek.

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