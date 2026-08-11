24 Temmuz 2026 tarihinde kurulan Yeni Parti, online üyelik sistemini kullanıma sundu.
Böylece partiye üye olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Yeni Parti'ye üye olmak isteyenler, online üyelik sistemi üzerinden kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra başvurularını iletebilecek.
Sistem sayesinde başvurular dijital ortamda alınacak ve işlemler internet üzerinden yürütülecek.
ÜYELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Online üyelik başvurusu yapmak isteyen vatandaşların sisteme giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle doğrulama işlemini tamamlaması gerekiyor.
Ardından iletişim, adres ve kişisel bilgilerin eksiksiz doldurulması ve başvuru formunun onaylanmasıyla üyelik işlemi tamamlanıyor.