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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



YENİ Parti’de 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirileceği takvim belli oldu. Kongre sürecinin ilk aşaması 26 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.

Açıklanan takvime göre, 26 Ağustos Çarşamba günü üye çizelgeleri ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak. Parti üyelerinin katılımıyla ilçe başkanı ön seçimi ise 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İlçe kongrelerinin 6 Ekim Salı gününe kadar tamamlanması planlanırken, ardından il kongreleri sürecine geçilecek.

Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek il başkanı ön seçimi 18 Ekim Pazar günü yapılacak. İl kongrelerinin tamamlanması için belirlenen son tarih ise 27 Ekim Salı olarak açıklandı.

YENİ Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir tarafından paylaşılan kongre takviminde, ön seçimlerde oy kullanmak isteyenlere yönelik önemli bir hatırlatmaya da yer verildi. Buna göre, oy kullanabilmek için parti üyelik işlemlerinin 26 Ağustos’a kadar tamamlanması gerekiyor.

İlçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından YENİ Parti’de 1. Olağan Kurultay sürecinin sonraki aşamalarına geçilmesi bekleniyor.