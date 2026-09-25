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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, ilçe başkanlığı süreci öncesinde sosyal medya fenomenlerinden destek aldığı iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre Tütüncü, ilçe kurultayı için yüksek takipçi sayılarına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine destek paylaşımı yaptırdı. Söz konusu isimler arasında Sunay Akın, Nedim Hançer, Nahigan Karadere ve Meryem yer aldı.

TAKİPÇİ SAYILARI DİKKAT ÇEKTİ

Destek paylaşımlarında adı geçen sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarının yüksek olması dikkat çekti. İddiaya göre destek veren isimlerin takipçi sayıları şöyle:

Sunay Akın: 1,7 milyon

Nedim Hançer: 1 milyon

Nahigan Karadere: 883 bin

Meryem: 443 bin

ÜSKÜDAR’DA SEÇİM TAKVİMİ

YENİ eni Parti Üsküdar teşkilatında ilçe başkanlığı süreci devam ediyor. Parti tarafından paylaşılan takvime göre 26-27 Eylül tarihlerinde tüm üyelerin katılımıyla ilçe başkanlığı ön seçimi yapılması planlanıyor. Berk Tütüncü, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı olarak ağustos ayında göreve başlamıştı.