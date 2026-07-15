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Kaynak: Haber Merkezi

Türk siyaseti, ana muhalefet partisinde yaşanan kurultay ve disiplin tartışmalarının ardından yeni bir partinin doğumuna tanıklık etmeye hazırlanıyor. Gazeteci İsmail Saymaz, yeni partinin kuruluş süreci ve ismine dair çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

İSMİ "YENİ PARTİ" OLACAK

Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, yeni partinin genel başkanı olması beklenen Özgür Özel’in aklındaki ve üzerinde en çok durulan isim netleşti. Yeni siyasi hareketin yoluna "Yeni Parti" adıyla devam etmesi planlanıyor.

DİLEKÇE HAFTAYA TESLİM EDİLİYOR

Öte yandan Yeni Parti’nin resmiyet kazanması için yürütülen hukuki ve bürokratik hazırlıklarda sona gelindi. İsmail Saymaz, partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı’na teslim edilerek resmi kuruluş başvurusunun yapılacağını ifade etti.

BEŞ ÖNEMLİ İSİM KADRODA YER ALMAYACAK İDDİASI

Kuruluş sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de kurucu kadroda kimlerin yer alacağıydı. Saymaz'ın aktardığına göre, son dönemde isimleri sıkça yan yana anılan bazı kritik siyasetçiler yeni partide yer almayacak.

Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in kurulacak olan Yeni Parti’de herhangi bir görev üstlenmeyeceği iddia ediliyor. Bu isimlerin süreçte nasıl bir pozisyon alacağı ise henüz netlik kazanmadı..

Söz konusu isimler hakkında ayrıca CHP'de mutlak butlan yönetimi tarafından ihraç talepleri bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bahse konu olan 5 ismin

dosyasının 20 Ağustos 2026'da görüşüleceğini açıklamıştı.

NEDENİ FEZLEKELER Mİ?

Son dönemde hem parti içi disiplin süreçlerinde hem de kamuoyu önünde Özgür Özel'e en yakın duran beş ismin (Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer) yeni partide yer almayacağı iddiası, beraberinde şu soruyu getirdi: Sebep, bu isimler hakkındaki fezlekeler mi?

Ankara kulislerinde konuşulan konular arasında, yeni partinin kuruluş aşamasında en çok çekinilen durumların başında, yeni partinin daha doğmadan hukuki tartışmalarla karşı karşıya bırakılması olduğu ifade ediliyor.

Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan, "Antalya merkezli belediye adaylığı soruşturması" kapsamında hazırlanan ortak bir fezleke süreciyle karşı karşıya kalırken, Burhanettin Bulut hakkında Ekim 2025'te hazırlanan "rüşvet" iddialı rüşvet soruşturması fezlekesi ve Turan Taşkın Özer hakkında Meclis'e sunulan bireysel fezlekeler bulunuyor.

UMUT AKDOĞAN AÇIKLADI: YENİ PARTİDE GÖREV ALMAYACAĞIM

Öte yandan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan dikkat çeken haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akdoğan Gazeteci İsmal Saymaz'ın yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM'de görev almadım.

Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim.

Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter."