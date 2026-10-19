Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplantı gerçekleştirdi.

Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, MYK toplantısı sürerken, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

'HALK TV İLE DAYANIŞMA MİTİNGİ YAPACAĞIZ'

Emre, "MYK’da aldığımız karar gereğince çarşamba günü, 19.30’da tüm İstanbulluları, Halk TV önüne bekliyoruz. Orada Halk TV ile dayanışma mitingi yapacağız" sözlerini sarf etti.

Zeynel Emre şunları söyledi:

"Şimdi siyasete atadıkları butlanlarla, medyaya atadıkları kayyımlarla ülkeyi karanlığa mahkum etmek isteyen bir iktidar var. Ama bu çaba boş. Halk TV halkın, biz Halk TV'yi yalnız bırakmayacağız, Halk TV ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bugün bir çağrıyı buradan yapmak isterim: Öncelikle YouTube'da ilk etapta 2 milyon civarında takipçisi olan Halk TV'nin umarım milletimizin büyük dayanışması, bizim çağrımız, yapılacak kampanyalarla on milyonları bulabilmesidir. Bizler de oralarda tıpkı kanallara konuk olduğumuz gibi Genel Başkanımız, bizler, yönetici arkadaşlarımız oralara konuk olmaya devam edecektir.

MYK’da aldığımız karar gereğince çarşamba günü, 19.30’da tüm İstanbulluları, Halk TV önüne bekliyoruz. Orada Halk TV ile dayanışma mitingi yapacağız. Genel Başkanımız diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bu konuyu istişare edecek. Bu, YENİ Parti’nin meselesi değildir. Halk TV herkesin sesini duyurduğu, tüm muhalif siyasetçilerin, genel başkaların sesini duyurduğu mecradır. Bugüne kadar hep onlar bizim yanımızda oldu ve bugün de biz onların yanında, Halk TV ve çalışanların, yöneticilerin yanında olacağız, dayanışmamızı göstereceğiz. Ben tüm İstanbulluları parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye'deki demokrasiye, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, medya özgürlüğüne katkı sunmak amacıyla çarşamba günü yapılacak mitinge davet ediyorum.”

'EVİMİZE EL KOYDULAR'

Halk TV İnternet servisinin Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker ise Halk TV önünde miting yapılacağını açıklayarak, “Evimize el koydular. Susalım istiyorlar ama susmayacağım. 21 Ekim Çarşamba akşamı saat 19:30’da Halk TV’ye destek için oradayım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına çarşamba günü polis ekipleri girdi ve kanala kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantıları üzerinden BUSTECH’in kurulmasını sağladığı, ihalelerden haksız menfaat elde ettiği ve 14,4 milyon lira kayıtsız rüşvet aldığı iddialarına yer verdi.

Halk TV'ye operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklandı.