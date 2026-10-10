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Kaynak: Haber Merkezi

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ilk turunda; AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oy aldı. Oylamada ikinci tura geçildi.

2. Tur sonucu: Serdar Orhan: 18 oy - Geçersiz: 2 oy

3.Tur sonucu: Serdar Orhan: 18 oy - Geçersiz: 2 oy

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası Ataşehir Belediyesi'nde Meclis çoğunluğu AK Parti'ye geçmişti. YENİ Parti ve CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre iki parti de seçimde aday göstermeyecek ve Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçecek.

YENİ PARTİ VE CHP SEÇİMLERE KATILMAMA KARARI ALDI

Ataşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen ve aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de yer aldığı 5 kişinin tutuklanmasının ardından belediyede ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacak. YENİ Parti ve CHP, Ataşehir Belediyesi'nde yapılacak başkan vekili seçimine katılmama kararı aldı.

BELEDİYEDE DENGELER DEĞİŞTİ

Mevcut belediye meclis aritmetiğine göre, 3’ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP’li, 16 AKP’li, 2 MHP’li üyesi bulunan belediye meclisinde kısıtlı meclis üyeleri oy kullanamayacak. Bugün yapılacak seçimde belediyenin AKP’ye geçmesi öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimine iki gün kala CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse, partisinden istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı. Murat Güneş'in tutuklanmasından önce de Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki 6 CHP'li üye AK Parti'ye geçmişti.