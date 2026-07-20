CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından yapılan itirazla ilgili Yargıtay'dan karar çıkmamasını eleştiren Emir, "Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak. Akşama kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışacaklar. Akşama kadar 'bölündüler, bölünüyorlar' diyecekler. Akşama kadar yalan senaryolar çizecekler ve bunun üzerinden de kendi bu kara düzenlerini yürütecekler. Biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUTLAK BUTLAN DOSYASI EYLÜL’E KALDI

Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Bunu çok iyi biliyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi isteseydi rahatlıkla bu dosyayı görebilirdi. Ama onlar da Türkiye'de yaşıyorlar. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanının kimden aldığı cesaretle o dosyayı 56 gün tuttuğunu, o düğmeye basmamak için raporlar aldığını, ipe un serdiğini, bu cesareti kimden aldığını çok iyi bildikleri için ve oralara birebir bağlı oldukları için... Türkiye'de artık yargı bağımsızlığından, hakim teminatından, yargı tarafsızlığından, mahkemelerin hiçbir kurum ve kişiden talimat alamayacağı Anayasa hükmünden bahsedemeyeceğimiz için, onlar da çekindiler. Eylül'e kaldı."

Süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyleyen Emir, "Bir gün o karar gelecek. Ama hepinizin de bildiği gibi geç gelen adalet, adalet olmayacak" dedi.

YENİ PARTİ İÇİN TARİH

Herhangi bir tarihin bugün için söz konusu olmadığını söyleyen Emşr, Özgür Özel’in yarınki grup toplantısını işaret etti.

Kamuoyunda Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği ve Özgür Özel’in yarın son kez CHP grup toplantısında konuşacağı gündeme gelirken, Murat Emir, "Yeni Parti için tarih belli oldu mu?" sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir tarihin bugün için söz konusu olmadığını söyleyen Emşr, Özgür Özel’in yarınki grup toplantısını işaret etti.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni parti süreci ile ilgili herkes, özellikle yandaş medyadan ve yandaş trollerden, bilerek, isteyerek, kasten yalanlar üretiyorlar. Ve o yalanları bir gün tartıştırıyorlar. O gün yalan olduğu anlaşılıyor ama o da o gün tartışılmış oluyor.

Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir. Konuşmaya yetkili olanlar bellidir. Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Ama önümüzde sizlerle paylaşacağımız bir tarih, en azından bugün için söz konusu değildir."

İZMİT BELEDİYESİ’NE ŞAFAK OPERASYONU

Emir ayrıca İzmit Belediyesi’ne yapılan operasyona da tepki göstererek, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, 2019’da ‘Alınmaz’ dedikleri İzmit’i aldı, 2024’te oy farkını iki buçuk kat arttırdı. Son derece başarılı. Bu ülkede sadece CHP’liler mi suç işleme isnadıyla karşı karşıya. Yok mudur şüpheleneceğiniz bir tane AKP’li belediye başkanı? Bu, düşman hukukudur; bu ikili hukuk demektir. Bu CHP’li belediyelere karşı yapılan ‘Ya bize katıl ya da hapse atıl’ siyasetinin görünür halidir” dedi.

Öte yandan Murat Emir, "çerçeve yasa" ile ilgili yarın siyasi partileri ziyaret turuna başlayacak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "genel başkanlarına dönük olarak şu ana kadar bir randevu talebi olmadığını" belirtti.