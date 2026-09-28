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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesinde Yeni Parti’nin ilk ilçe kongresi gerçekleştirildi. Şavşat Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan kongrede ilçe başkanlığı için Mehmet Bora Öztürk ve Yaşar Gülel yarıştı. Yapılan seçim sonucunda Yaşar Gülel 300 oy alarak Yeni Parti Şavşat İlçe Başkanı seçilirken, Mehmet Bora Öztürk 139 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Kongrede yapılan seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte Yaşar Gülel, Yeni Parti Şavşat İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Seçim sonrasında konuşan Mehmet Bora Öztürk, kendisine destek verenlere teşekkür ederek seçimi kazanan Yaşar Gülel’i tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

İlçe başkanlığına seçilen Yaşar Gülel ise kendisine oy veren veya vermeyen tüm parti üyelerine teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gülel, “Bugün burada şahsıma güvenerek oy veren, destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ancak bana oy verenler de vermeyenler de benim için aynı değerdedir. Bu kongre artık geride kaldı. Bundan sonra hep birlikte partimizin menfaatleri ve Şavşat’ımızın geleceği için çalışacağız. Bana verilen bu görevin sorumluluğunun farkındayım. Partimizin menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağıma, görevimi en iyi şekilde yerine getireceğime namusum üzerine söz veriyorum” dedi.

Gülel, kongrenin Yeni Parti teşkilatına ve Şavşat’a hayırlı olmasını dileyerek, kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara ve katılım sağlayan tüm partililere teşekkür etti.