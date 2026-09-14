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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



YENİ Parti’nin Aksaray’daki teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Sarıyahşi İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı. Açılışa YENİ Parti Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, il yöneticileri, Sarıyahşi İlçe Başkanı Hüsamettin Demirel, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende adalet, eşitlik, millet iradesi ve iktidar hedefi vurguları öne çıktı.

SARIYAHŞİ’DE YENİ PARTİ HAREKETLİLİĞİ

YENİ Parti’nin Aksaray genelindeki teşkilatlanma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Parti teşkilatının Sarıyahşi ilçesindeki yeni hizmet binası, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara ve partililere açtı.

Sarıyahşi’de gerçekleştirilen açılış töreni, il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Törende parti teşkilatının ilçedeki çalışmalarının daha güçlü ve etkin şekilde yürütülmesi hedefi ortaya konulurken, yeni hizmet binasının Sarıyahşi’deki siyasi çalışmalar açısından önemli bir merkez olacağı mesajı verildi.

Açılış programına YENİ Parti Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, İl Başkan Yardımcıları Ali Rıza Dündar, Erdoğan Han ve Şenol Ünal ile Parti Üyesi Nazif Doğangüzel katıldı.

İl yöneticilerinin Sarıyahşi teşkilatının açılış gününde ilçede bulunması, teşkilat mensupları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

“ADAMI OLANLARIN DEĞİL, ARKADA KALANLARIN ÖNE ÇIKACAĞI BİR DÜZEN”

Törende konuşan YENİ Parti Sarıyahşi İlçe Başkanı Hüsamettin Demirel, yeni hizmet binasının açılışının yalnızca bir bina açılışı olmadığını, aynı zamanda ilçede yeni bir siyasi anlayışın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında özellikle adalet ve eşitlik mesajı veren Demirel, siyasette fırsat eşitliğine dikkat çekti.

Demirel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Adamı olanların değil, arkada kalanların öne geleceği düzeni hep birlikte kuracağız. Aydınlık Türkiye’yi hep birlikte, omuz omuza inşa edeceğiz. Sarıyahşi ilçemizin yeni binası, YENİ Parti’mize ve tüm ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.”

Demirel’in açıklamaları, törende bulunan partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

ÖZDEMİR: “İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE HİÇBİR GÜÇ MANİ OLAMAYACAK”

Sarıyahşi halkının ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan YENİ Partİ Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir ise partisinin Türkiye genelindeki siyasi hedeflerine ve teşkilatlanma çalışmalarına dikkat çekti.

YENİ Parti’nin vatandaşlardan aldığı destekle büyüdüğünü savunan Özdemir, Sarıyahşi’de hizmete giren yeni ilçe binasının da bu siyasi yapılanmanın önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Adını halkımızın koyduğu ve vatandaşlarımızın büyük destekleriyle adeta bir çığ gibi büyüyen YENİ Parti'nin iktidar yürüyüşüne hiçbir güç mani olamayacaktır. Millet iradesi asla gasp edilemez. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni ilçe binamız, bu yürüyüşün Sarıyahşi'deki güçlü kalesidir.”

Özdemir’in açıklamalarında özellikle millet iradesi, halk desteği ve iktidar hedefi öne çıktı.

YENİ HİZMET BİNASI TEŞKİLATIN ÇALIŞMA MERKEZİ OLACAK

Sarıyahşi İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının, parti teşkilatının ilçedeki çalışmalarını daha düzenli ve etkin şekilde yürütmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni binayla birlikte ilçe teşkilatının vatandaşlarla daha fazla bir araya gelmesi, ilçe halkının taleplerini ve sorunlarını doğrudan dinlemesi ve parti çalışmalarını daha geniş bir tabana yayması amaçlanıyor.

Açılış töreninde teşkilat mensupları, yeni hizmet binasının Sarıyahşi’de vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

KURDELE KESİLDİ, YENİ BİNA HİZMETE AÇILDI

Konuşmaların ardından açılış töreninin en önemli bölümüne geçildi. İl ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından YENİ PARTİ Sarıyahşi İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası resmen hizmete açıldı.

Açılışın ardından parti yöneticileri ve katılımcılar yeni hizmet binasında bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Tören, Sarıyahşi’de parti teşkilatının birlik ve beraberlik görüntüsü verdiği bir organizasyona dönüşürken, katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

SARIYAHŞİ HALKIYLA ÇAY BAHÇESİNDE BULUŞTULAR

Açılış programının ardından YENİ PARTİ Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir ve beraberindeki il yöneticileri, Sarıyahşi halkıyla bir araya geldi.

Çay bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden parti yöneticileri, ilçe halkının görüş, talep ve beklentilerini dinledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Sarıyahşi’nin yerel gündemi ve vatandaşların beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“AYDINLIK TÜRKİYE” VURGUSU

Sarıyahşi İlçe Başkanı Hüsamettin Demirel’in konuşmasında dile getirdiği “Aydınlık Türkiye” mesajı da açılışın öne çıkan ifadelerinden biri oldu.

YENİ Parti teşkilatının Sarıyahşi’deki yeni hizmet binasının açılmasıyla birlikte ilçedeki siyasi çalışmalarına daha güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Parti yöneticileri tarafından verilen mesajlarda, teşkilatlanmanın yalnızca merkez ilçeyle sınırlı kalmayacağı, ilçelerde de güçlü bir yapılanmanın oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

SİYASİ TEŞKİLATLANMADA YENİ ADIM

Sarıyahşi’de açılan yeni ilçe binası, YENİ Parti’nin Aksaray’daki teşkilatlanma sürecinde attığı yeni adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Açılışta verilen mesajlar ve vatandaşların ilgisi, parti teşkilatının ilçedeki çalışmalarını daha görünür ve aktif hale getirme hedefini ortaya koydu.

Yeni hizmet binasının bundan sonraki süreçte parti yönetimi ile vatandaşlar arasında iletişim noktası olarak kullanılması, teşkilat toplantılarının burada gerçekleştirilmesi ve ilçe genelindeki siyasi çalışmaların bu merkez üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

YENİ Parti Sarıyahşi İlçe Başkanı Hüsamettin Demirel ve yönetiminin önümüzdeki süreçte ilçede gerçekleştireceği çalışmaların yanı sıra, Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir başkanlığındaki il teşkilatının da ilçe ziyaretlerini ve teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Sarıyahşi’de gerçekleştirilen yeni hizmet binası açılışı, YENİ Parti’nin Aksaray’daki teşkilatlanma hamlesinin yeni bir adımı olarak kayıtlara geçti.