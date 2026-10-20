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YENİ Parti’nin Samsun’da gerçekleştirdiği il başkanlığı önseçim maratonu, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddialarıyla yargıya ve Genel Merkez'e taşınma noktasına geldi. 17 ilçede tamamlanan sayım sonuçlarına göre kurucu il başkanı Mehmet Özdağ 3 bin 999 oy alırken, rakibi Turgay Özçelik 3 bin 796 oyda kaldı. Özdağ kesin olmayan sonuçlara göre yarışı 203 oy farkla önde tamamladı.

KABİNLERİN ÜSTÜNE KAMERA AÇILARI AYARLANDI

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim haberine göre; seçim sonuçlarının kaderini etkileyecek skandal ise Atakum ilçesinde patlak verdi. Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda kurulan sandıklarda Mehmet Özdağ 1261, Turgay Özçelik ise 804 oy aldı. Ancak oy verme işlemi sırasında salondaki güvenlik kameralarının doğrudan oy kabinlerine yöneltildiği ve partililerin hangi adaya oy verdiklerinin tek tek kayıt altına alındığı tespit edildi.

"BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR" SAHNELERİNİ ARATMADI

Bir dönemin reyting rekorları kıran "Biri Bizi Gözetliyor" programını akıllara getiren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Turgay Özçelik harekete geçti. Seçimi 203 oyla kaybeden Özçelik, kameralar tarafından kaydedilen delil niteliğindeki görüntüleri, önseçimde divan başkanı olarak görev yapan YENİ Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz’e teslim etti.

SON KARARI MYK VERİP DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

Milletvekili Reşat Karagöz, iki adayın da yanında YENİ Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’i arayarak durumu aktardı. Aytekin'in talimatı üzerine olayla ilgili resmi tutanak tutularak itiraz dosyası hazırlandı.

Tutanakların YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulmasının ardından, Samsun önseçiminin meşruiyetine ilişkin son kararı MYK verecek. Eğer MYK kural ihlali ve usulsüzlük gerekçesiyle Atakum’daki seçim sonuçlarını iptal ederse, oy dengesi değişerek YENİ Parti Samsun İl Başkanlığı koltuğuna Turgay Özçelik oturacak.