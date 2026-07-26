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Kaynak: Haber Merkezi

CHP’de meydana gelen hukuki süreçlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" kararıyla tekrardan genel başkanlık koltuğuna oturması, parti içi dengeleri kökünden sarstı. Karardan sonra CHP’den istifa eden Özgür Özel ve ekibi, siyasi yollarına kurdukları YENİ Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.

Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından hızlı bir örgütlenme sürecine giren YENİ Parti, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla üye kayıtlarının resmen başladığını açıkladı.

'DEĞİŞİM YOLU BAŞLIYOR'

Partinin resmi kanallarından gerçekleştirilen açıklamada, tüm vatandaşlar örgütlenme sürecine davet edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yeni bir siyaset anlayışı ve güçlü bir gelecek için yola çıkıyoruz. YENİ Parti üye kayıtlarımız resmen başlamıştır. Yurttaşlarımız, bağlı bulundukları il veya ilçe başkanlıklarına giderek üye kayıt başvurularını gerçekleştirebilirler."

FORMDA DİKKAT ÇEKEN KOMİSYON DETAYI

Aktarılan "YENİ Parti Üye Kayıt Başvuru Belgesi" inceleme altına alındığında; partinin klasik üyelik bilgilerinin yanında üyelerin aktif rol alabileceği komisyon yapısına özel bir önem verdiği görülüyor.

Üyelik formunda yer alan başlıca çalışma alanları:

AR-GE, Bilim Teknoloji

İnsan Hakları ve Göçmen

Doğal Afet, Kent ve Dönüşüm

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları

İhale Takip, Hukuk ve Sağlık

Siyasi kulislerde, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’nin kısa süre içerisinde teşkilatlanmasını tamamlayıp sahalara ineceği ve Türkiye siyasetinde yeni bir çekim merkezi oluşturmayı hedeflediği konuşuluyor.

Öte yandan vatandaşların partiye katılımını kolaylaştırmak için alternatif başvuru kanallarının da kısa sürede devreye alınacağı ifade edildi.

ÜYELİK İÇİN DİĞER SEÇENEKLER DE AKTİF HALE GETİRİLECEK

Katılımlar şu yöntemlerle de sağlanabilecek:

e-Devlet Üzerinden Resmi Kayıt: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sistemine entegrasyon sağlandıktan sonra vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerindeki "Siyasi Parti Üyelik Başvurusu" sekmesinden resmî kayıtlarını saniyeler içinde yapabilecek.

Dijital Ön Başvuru Formu: Partinin kısa süre içinde erişime açılacak olan resmî web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ön başvuru formları kolaylıkla doldurulabilecek.

Siyasi kulislerde, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’nin hem dijital hem de saha örgütlenmesini eş zamanlı gerçekleştirerek Türkiye siyasetinde yeni bir çekim merkezi oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.