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Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Yeni Parti Ortahisar İlçe Başkanlığında 26 Eylül’de gerçekleştirilecek kongre öncesi Mustafa Erdi Çakır, ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını kamuoyuna duyuran Çakır, Ortahisar’da yeni bir siyaset anlayışı oluşturmak amacıyla yola çıktığını belirtti. Çakır, “Yeni Partimizi büyütmek, güçlü bir örgüt kurmak ve samimiyetle herkesi kucaklayan yeni bir siyaset anlayışını Ortahisar’da inşa etmek için yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in liderliği ve Ekrem İmamoğlu’nun duruşundan güç aldıklarını belirten Çakır, Ortahisar’ın mahallelerinde emeği, umudu ve dayanışmayı büyütmek istediklerini söyledi.

“Korkmadan, çekinmeden, geri adım atmadan” yola çıktıklarını vurgulayan Çakır, 26 Eylül’de yapılacak seçim öncesi tüm parti üyelerinin desteğine talip olduğunu belirterek, “Birlikte büyüyecek, birlikte başaracağız. Yeni bir siyaset, yeni bir umut, güçlü bir Ortahisar için” dedi.