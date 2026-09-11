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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Yeni Parti Ordu İl Başkanlığı, kentteki ilk basın açıklamasını Ceren Özdemir Meydanı’nda gerçekleştirdi. İl Başkanı Cihangir Şimşek, partinin Türkiye’ye ilişkin 7 temel sözünü kamuoyuyla paylaştı.

Yeni Parti Ordu İl Başkanlığı, kuruluşunun ardından kentteki ilk basın açıklamasını Altınordu Ceren Özdemir Meydanı’nda yaptı. Programa Kurucu İl Başkanı Cihangir Şimşek’in yanı sıra Ordu Milletvekili Seyit Torun, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, parti yöneticileri, üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Cihangir Şimşek, partisinin temel politikalarını 7 başlık altında kamuoyuna açıkladı. Şimşek, konuşmasında demokratikleşmeden ekonomiye, sosyal devletten eğitime kadar farklı alanlarda hayata geçirilmesi planlanan politikaları anlattı.

“DEMOKRATİK TÜRKİYE” VURGUSU

Şimşek’in açıkladığı ilk başlık “Demokratik Türkiye” oldu. Bu kapsamda siyasetin işleyişini değiştirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, parti üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, gençlerin ve kadınların siyasette daha fazla yer aldığı yeni bir demokratik düzen oluşturacaklarını söyledi.

Serbest rekabeti ve güvenilir seçimleri esas alacaklarını ifade eden Şimşek, milletin sandıktaki tercihine koşulsuz saygı gösterileceğini belirtti. Kimlik, yaşam tarzı ve siyasi tercihler üzerinden toplumun kutuplaştırılmasına da son vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

“ADİL VE ÖZGÜR TÜRKİYE” HEDEFİ

İkinci başlık olan “Adil ve Özgür Türkiye” kapsamında ise hukuk, gelir dağılımı, vergilendirme ve sosyal yaşamda adaletin sağlanacağı mesajı verildi.

Basının özgür olması gerektiğini vurgulayan Şimşek, düşüncelerini açıklayan insanların korku içerisinde yaşamadığı bir Türkiye hedeflediklerini dile getirdi.

EKONOMİDE HEDEF: ÜRETİM VE REFAH

“Üreten ve Zenginleşen Türkiye” başlığında ekonomik politikalarını anlatan Şimşek, yoksulluğu yönetmek yerine ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sanayi ve tarımsal üretimin artırılacağını belirten Şimşek; teknoloji, yatırım, girişimcilik ve ihracata daha güçlü destek verileceğini ifade etti.

“GÜÇLÜ VE GÜVENLİ TÜRKİYE”

Şimşek’in açıkladığı bir diğer başlık “Güçlü ve Güvenli Türkiye” oldu. Cumhuriyetin, üniter devlet yapısının, ülke bütünlüğünün ve vatandaşların güvenliğinin korunacağını belirten Şimşek, savunma sanayisinin yeni yatırımlarla güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Dış politikanın uzun vadeli ulusal çıkarlar doğrultusunda yürütüleceğini kaydeden Şimşek, Ortadoğu’da kalıcı barış ve bölgesel kalkınmayı destekleyeceklerini, komşu ülkelerle iş birliğini geliştireceklerini ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyeceklerini ifade etti.

SOSYAL DEVLET VURGUSU

“Kimseyi Geride Bırakmayan Türkiye” başlığında sosyal politikalarına değinen Şimşek, vatandaşları yardıma bağımlı hale getiren değil, zor dönemlerinde ayağa kaldıran güçlü bir sosyal devlet anlayışını savunduklarını belirtti.

Şimşek, temel vatandaşlık geliri uygulamasıyla herkes için gelir güvencesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

GENÇLER İÇİN EĞİTİM VE İSTİHDAM MESAJI

“Evlatlarına Gelecek Sunan Türkiye” başlığında eğitim politikalarını anlatan Şimşek, nitelikli eğitimin sınıfsal bir ayrıcalık olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Her çocuğun kaliteli eğitime erişmesini hedeflediklerini belirten Şimşek, üniversitelerin özgür bilim merkezleri haline getirileceğini söyledi. Eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirileceğini kaydeden Şimşek, kamuda torpil ve kayırmacılığın da sona erdirileceğini dile getirdi.

“MAKAMLAR TAPU DEĞİL, EMANETTİR”

Partinin son sözü ise “Makamların Emanet Sayıldığı Türkiye” başlığı oldu.

Siyasi makamların kişisel mülk değil, millete hizmet için verilen bir emanet olarak görülmesi gerektiğini belirten Şimşek, görev sürelerine yönelik dönem sınırlarıyla siyasetin yenilenmesini sağlayacaklarını söyledi.

Parti bütçesinden kamu harcamalarına kadar milletin parasının kullanıldığı her alanda şeffaflık ve denetimi esas alacaklarını ifade eden Şimşek, kamu kaynaklarının hesap verebilir bir anlayışla yönetileceğini belirtti.

Yeni Parti Ordu İl Başkanlığı’nın ilk basın açıklaması, partinin kentteki siyasi çalışmalarına ilişkin mesajların kamuoyuyla paylaşılmasıyla sona erdi.