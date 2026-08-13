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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Yeni Parti’nin Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı hizmet binası törenle açıldı. İl Başkanı Cihangir Şimşek, “Siyasetin sahibi millet olmalıdır” dedi.

Yeni Parti, Ordu’daki teşkilatlanma çalışmalarında yeni bir adım attı. Partinin Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı hizmet binası düzenlenen törenle açılarak faaliyete geçti.

Açılış törenine Milletvekili Seyit Torun, 24. Dönem Ordu Milletvekili İdris Yıldız, Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, ilçe başkanları, belediye başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan Yeni Parti Ordu İl Başkanı Cihangir Şimşek, yeni hizmet binasının yalnızca bir parti binası olmadığını belirterek, Ordu’da yeni bir siyaset anlayışının kapılarını açtıklarını söyledi.

“SADECE BİR İL BAŞKANLIĞININ KAPILARINI AÇMIYORUZ”

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Şimşek, açılışa yükledikleri anlamı şu sözlerle anlattı:

“Bugün burada sadece bir il başkanlığının kapılarını açmıyoruz. Bugün burada YENİ bir siyasetin, YENİ bir anlayışın ve YENİ bir umudun kapılarını açıyoruz! Biz bu yola makam, mevki ya da kişisel hesaplar için çıkmadık. Biz bu yola, milletin sesini siyasetin merkezine taşımak için çıktık.

“SİYASETİN SAHİBİ MİLLET OLMALIDIR”

Siyasetin dar kadrolar ve kapalı kapılar ardındaki hesaplarla şekillenmemesi gerektiğini ifade eden Şimşek, vatandaşların karar süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurguladı:

“Çünkü artık siyaset; birkaç kişinin kapalı kapılar ardında yaptığı hesaplarla, dar kadroların kendi içerisindeki iktidar mücadeleleriyle şekillenmemelidir.

SİYASETİN SAHİBİ MİLLET OLMALIDIR!

Üyenin sözünün, yurttaşın iradesinin, gençlerin hayallerinin ve kadınların emeğinin siyasette karşılığı olmalıdır. İşte YENİ Parti tam da bunun için vardır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu yeni siyaset anlayışıyla bizler; eski alışkanlıkları geride bırakıyor, siyaseti yeniden milletle buluşturuyoruz.”

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK”

Yeni Parti’nin Ordu’daki siyaset anlayışına ilişkin mesajlar veren Şimşek, gençlere ve kadınlara daha fazla alan açacaklarını belirtti:

“Ordu’da da bu anlayışla yola çıkıyoruz. Kapımız herkese açık olacak. Gençlerimize güveneceğiz. Kadınlarımızın gücünü siyasetin her alanında daha fazla hissedeceğiz. Tecrübeye saygı duyacak, yeni fikirlere cesaret vereceğiz. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, Ordu’nun ortak geleceği için hep birlikte çalışacağız.”

“SİYASETİ MAKAM ODALARINDAN DEĞİL, MİLLETİN ARASINDAN YAPACAĞIZ”

Partinin yalnızca kent merkezinde değil, Ordu’nun tamamında sahada olacağını söyleyen Şimşek, vatandaşlarla sürekli temas halinde olacaklarını dile getirdi:

“Biz Ordu’nun yalnızca merkezinde değil; ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde, her sokağında olacağız. Vatandaşımızın derdini seçimden seçime değil, her gün dinleyeceğiz. Çünkü biz siyaseti makam odalarından değil, milletin arasından yapacağız. Bugün burada bulunan her bir yol arkadaşımız, bu büyük yürüyüşün bir parçasıdır. Ben inanıyorum ki bu birliktelik, bu heyecan ve bu inanç Ordu’nun dört bir yanına yayılacak.”

“KORKMADAN, YORULMADAN YÜRÜYECEĞİZ”

Önlerinde uzun ve zorlu bir yol bulunduğunu belirten İl Başkanı Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Ama biz korkmadan, yorulmadan, birbirimize inanarak yürüyeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz.Milletimize inanıyoruz. Ordu’muza inanıyoruz. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz ve biliyoruz ki; YENİ bir siyaset mümkün! YENİ bir Türkiye mümkün!”

“BİZ BURADAYIZ, BİZ HAZIRIZ”

Şimşek, yeni hizmet binasının açılışından Türkiye’nin geleceğine ilişkin mesaj vererek şunları söyledi:

“Buradan bir kez daha ilan ediyoruz:Biz buradayız. Biz hazırız. Biz hazırız. Ve hep birlikte YENİ bir geleceği inşa etmek için yola çıkıyoruz!s Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize, yol arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.

YENİ Parti Ordu İl Başkanlığımız Ordu’muza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Haydi Ordu! YENİ bir başlangıç için, hep birlikte yürüyelim! Yeni Parti halkın partisidir!”