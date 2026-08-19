Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Seydi Ahmet Keleş'in olayla bağlantısı kapsamında, oğlu Hakan Keleş'in ise suç delillerini gizlediği değerlendirildi.
İki şüpheli, çıkarıldıkları Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.