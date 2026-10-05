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Kaynak: Haber Merkezi



Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye adeta çıkarma yaptı. İncelemelerde bulunmak ve afetzede vatandaşlara destek olmak amacıyla ilçeye gelen Özel, parti örgütü, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından coşkuyla karşılandı.

​BÖLGE HEYETİNDEN YOĞUN KARŞILAMA

​Pazar ziyaretinde Genel Başkan Özgür Özel’i; Yeni Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Pazar Şube Başkanı İsmail Tutoğlu ile Pazar İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri ile çok sayıda partili karşıladı.

​10 MART CADDESİ ESNAFINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

​Karşılama merasiminin ardından heyetle birlikte selden en çok etkilenen noktalardan biri olan 10 Mart Caddesi’ne geçen Özel, basman ve su baskınlarından zarar gören iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafa ve cadde sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, yürütülen hasar tespit çalışmaları ve yaşanan mağduriyetler hakkında bilgi aldı.

​KAHVALTI SOFRASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI KONUŞULDU

​Saha incelemelerinin ardından Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyet, cadde esnafıyla kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltıda, bölgedeki ticari hayatın bir an önce normale dönmesi, esnafın zararlarının karşılanması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi konuları masaya yatırıldı.

​Pazar ilçesindeki temaslarını ve incelemelerini tamamlayan Genel Başkan Özgür Özel, Karadeniz programı kapsamında saha çalışmalarına devam etmek üzere Artvin’e hareket etti.