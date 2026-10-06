Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır. Ancak Gazi'nin, Cumhuriyet'in mirası sizlerin ellerinde, omuzlarında hepimize emanettir, YENİ Parti'ye emanettir." "Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Kurulduğu gün bu Meclis'te ana muhalefet, anketlerin birinci partisi olduk."

"YENİ Parti'de ne yeni olacak?" sorusu çok haklı bir soruydu. YENİ Parti'de doğrudan demokrasiye geçeceğiz. Hep reddedilen bir öneriyi hayata geçireceğiz. YENİ Parti'de ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı üyeler seçecek.

AYRINTILAR GELECEK