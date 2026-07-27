Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılıp YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP bünyesinde sürdürülen akpden.net kampanyasının devam edip etmeyeceğini YENİÇAĞ öğrendi.

Gazetemize konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP bünyesinde başlatılan ve vergi adaletsizliğini gözler önüne seren akpden.net kampanyasının YENİ Parti bünyesinde devam edeceğini duyurdu.

AKPDEN.NET NEDİR?

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde başlattığı, vatandaşların aldığı ürünlerdeki fahiş vergilerin duyurulduğu sitenin adıydı. Sitede bugüne kadar duyurulanlar arasında 310 liralık telefon faturasının vergilerle 500 liraya, 50 bin liralık akıllı televizyonun vergilerle 74 bin 263 liraya, 316 bin 900 lira olan motosikletin vergilerle 520 bin 983 liraya,44 bin 500 lira olan oyun konsolunun vergilerle 76 bin 900 liraya, 65 bin 400 lira olan cep telefonunun vergilerle 133 bin 164 liraya ve 1,2 milyon lira olan otomobilin vergilerle 2,7 milyon liraya çıktığı açıklandı.

"AK Parti'nin kara düzenindeki vergi adaletsizliklerini her hafta bu sitede bulacaksınız" sloganının yer aldığı akpden.net'te son paylaşım 14 Temmuz'da yapılmıştı.

Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasının ardından akpden.net'in akıbeti merak ediliyordu. Karabat, önümüzdeki günlerde paylaşımların YENİ Parti bünyesinde devam edeceğini söyledi.