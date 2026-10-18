Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti İzmir'de il başkanı belirlemek için ön seçim gerçekleşti. 30 ilçede üyeler sandık başına gitti. Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yarıştığı ön seçimin kazananı mevcut başkan Çağatay Güç oldu. 32.632 oy kullanırken, Güç 18

bin 511 oy, Kocaoğlu ise 14 bin 167 oy aldı.

Çağatay Güç seçim galibiyetinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Güç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Söz, yetki, karar üyelerimizin” diyerek çıktığımız bu yolda, İzmir İl Başkanlığı ön seçimimizi örgütümüzün güveni ve desteğiyle kazandık. Bize bu sorumluluğu emanet eden tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kullanılan her oy, ortak geleceğimizi kurma irademizin ve örgütümüzün gücünün bir göstergesidir.

"ÖRGÜTÜMÜZÜN DAYANIŞMASINI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Bu demokrasi şölenine emek veren ilçe başkanlarımıza, örgütümüzün her kademesindeki arkadaşlarımıza, sandık görevlilerimize; süreci yöneten Divan Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin’e, divan üyelerimiz Sayın Murat Aydın’a, Sayın Sema Pekdaş’a teşekkür ediyorum.

Aziz Başkanımız İzmir için önemli bir marka değeridir. Kentimize yıllar boyunca hizmet etmiş kıymetli birikiminden ve tecrübelerinden yararlanacağız. Bu demokratik yarışın ardından hep birlikte aynı hedefe yürüyecek, örgütümüzün dayanışmasını daha da büyüteceğiz.

Onun deneyimi, gençliğimizin dinamizmi ve örgütümüzün kararlılığıyla; Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde ilk seçimde iktidar olacağız. Şimdi bize duyulan güvenin hakkını vermek, daha çok çalışmak ve İzmir’den Türkiye’ye umudu büyütmek zamanıdır!