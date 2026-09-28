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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Küçük’ün de hazır bulunduğu görüşmede, ilçenin gündemindeki konular ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN GÜNDEMİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Şereflikoçhisar’da yerel yönetim ile siyasi parti temsilcileri arasındaki istişare trafiği kapsamında bir ziyaret gerçekleştirildi. Yeni Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Küçük de hazır bulundu. Görüşmede Şereflikoçhisar’ın mevcut gündemi, ilçenin ihtiyaçları ve yerel konular üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretin, ilçenin meselelerinin farklı bakış açılarıyla ele alınması ve yerel düzeyde iletişim ile istişarenin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

İLÇENİN GÜNDEMİ ÜZERİNE KARŞILIKLI İSTİŞARE

Belediye Başkanı Mustafa Koçak ile Yeni Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü arasındaki görüşmede, Şereflikoçhisar’ın gündemine ilişkin konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yerel yönetimlerin ilçelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi noktasında farklı kesimlerle iletişim içerisinde olması önem taşırken, gerçekleştirilen görüşmede de ilçeye ilişkin konuların istişare anlayışıyla ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede herhangi bir siyasi tartışmadan ziyade, Şereflikoçhisar’ın gündemindeki konuların değerlendirilmesi ve ilçenin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunulması ön plana çıktı.

“ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ” VURGUSU

Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede, Şereflikoçhisar için ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Yerel yönetim ile ilçedeki siyasi ve sosyal aktörler arasındaki iletişimin, Şereflikoçhisar’ın sorunlarının ve beklentilerinin farklı yönleriyle değerlendirilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Yeni Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü’nün nazik ziyareti ve görüşmede dile getirdiği değerlendirmeler için teşekkür edildi.

GÜÇLÜ’DEN BAŞKAN KOÇAK’A ZİYARET

Yeni Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü’nün gerçekleştirdiği ziyaret, ilçede yerel yönetim ile siyasi parti temsilcileri arasındaki temaslar açısından da dikkat çekti.

Başkan Mustafa Koçak’ın makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Küçük’ün de bulunmasıyla birlikte, Şereflikoçhisar’ın gündemine ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.

Ziyaretin sonunda, ilçenin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda karşılıklı iletişim ve istişarenin devam ettirilmesi yönündeki yaklaşım ortaya konuldu.

ŞEREFLİKOÇHİSAR İÇİN İSTİŞARE MESAJI

Gerçekleştirilen ziyaret, ilçenin yerel gündeminin farklı kesimlerle değerlendirilmesi ve ortak akıl anlayışının öne çıkarılması mesajıyla tamamlandı.

Belediye yönetimi tarafından, Şereflikoçhisar’ın gelişimi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların istişare, iletişim ve iş birliği anlayışıyla sürdürüleceği ifade edildi.

Yeni Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü’nün Belediye Başkanı Mustafa Koçak’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, ilçenin gündemindeki konuların önümüzdeki süreçte de farklı paydaşlarla ele alınmaya devam edeceği belirtildi.