Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısında, adli tatilin başlaması ile sürece ilişkin hukuki mücadelenin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak yeni bir parti kuracaklarını resmi olarak açıkladı.

Özel’in yeni parti açıklamalarının ardından bir dizi toplantı düzenlendi. Özel ilk olarak grup toplantısının ardından partisinin 52’si görevden alınan 74 il başkanıyla bir araya geldi.

Çarşamba günü ise 39’uncu Olağan Kurultay’da seçilen fakat mahkeme kararıyla görevden alınan PM üyeleri, yine aynı kurultayda tüzüğe eklenen CAO Yönetim Kurulu üyeleri ve ardından da A takımıyla bir araya geldi.

Özel, bu toplantıların yanı sıra hafta boyunca TBMM’de milletvekilleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPILDI

TBMM’de bu sabah saat 11.00’de CHP’li yaklaşık 80 milletvekili CHP grup salonunda bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında gerçekleşen kapalı grup toplantısı yaklaşık 15 dakika sürdü. Emir, toplantı ile ilgili “Bu grup toplantısı olağan, prosedürün tamamlanmasını gerektiren, kimi grup faaliyetlerinin grup denetimine sunulduğu, milletvekillerinin denetlediği ve ibra ettiği süreçler var. Dolayısıyla bunları yapmak gerekiyordu. Bu işlemleri tamamladık ve mutlulukla ifade etmeliyim ki oy birliğiyle tamamladık” ifadelerini kullandı.

KURUCULAR KURULU İÇİN İMZALAR VERİLDİ

Toplantının ardından CHP Grubu’na gelen milletvekilleri, CHP Grup Yönetim Salonu’nda kurucular kurulu için imza verdiler. 90’ın üzerinde milletvekilinin kurucular kurulu için imza verildiği öğrenildi. Mutlak butlan kararı sonrası kurultay yapılması için imza veren ve Özgür Özel’i destekleyen bazı isimlerin yeni partiye geçmeyerek CHP’de kalmak istedikleri belirtildi. Bu kapsamda bazı milletvekilleri Özel ile görüşerek bu bilgiyi Özel ile doğrudan paylaştı.

İMZA SÜRECİ TAMAMLANINCA MİLLETVEKİLLERİ İSTİFA EDECEK

Kurucular kurulu için imza sürecinin bugün tamamlanması durumunda, milletvekillerinin istifa etmesi ve kuruluş dilekçesinin yarın İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. İmza sürecinin tamamlanmaması durumunda dilekçe teslimi 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN B PLANI DEĞİŞİM PARTİSİ

Özgür Özel'in yeni partiye bir de yedek parti ekleyeceği Yeniçağ'ın kulis haberinde yer almıştı. Özgür Özel’in muhtemel siyasi senaryolara karşı B planı olarak konumlandırdığı yedek partinin detayları belli oldu. Yeniçağ'ın ilk kez okuyucularına duyurduğu bu kritik hamlede, işaret edilen partinin Değişim Partisi olduğu öğrenildi. Siyasi yasak ve parti kapatma gibi olası risklere karşı bir "sigorta" olarak değerlendirilen bu adımın, önümüzdeki süreçte muhalefetin yol haritasında nasıl bir rol oynayacağı ise merak konusu.