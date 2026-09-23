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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

YENİ Parti Bilecik Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Eskişehir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ile İzmir Milletvekili Murat Bakan, bugün Bilecik’te bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. YENİ Parti İl Başkanı Ali Özdemir’in de yer alacağı program kapsamında Bozüyük ve Bilecik merkezde temaslarda bulunulacak.

YENİ Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından açıklanan programa göre heyetin ilk durağı saat 09.30’da Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi olacak. Heyet, saat 10.30’da Bozüyük Belediye Başkanlığını, saat 11.30’da ise Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret edecek.

Program Bilecik merkezde devam edecek. Saat 13.00’te Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile bir araya gelecek heyet, saat 14.00’te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

YENİ Parti heyeti saat 15.00’te Bilecik Kent Konseyini ziyaret edecek, program saat 16.00’da gerçekleştirilecek esnaf ziyaretiyle sona erecek.