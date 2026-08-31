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Kaynak: ANKA

Girne sahillerinde gerçekleşen gemi faciasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Yaşanan felaketin ardından YENİ Parti heyeti bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar ile birlikte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Başhekim Dr. Hasan Birtan’dan hastaların durumu hakkında detaylı bilgi alan heyet, ardından faciadan sağ kurtarılan vatandaşlarla bir araya geldi.

"İNSANLAR GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME SÜRÜKLENDİ"

Hastanedeki ziyaretler sırasında duygusal ve tepki dolu anlar yaşandı:

Eniştesini kaybettiğini ve teyzesinden hâlâ haber alamadığını belirten kazazede Ramazan Ünal, yaşananlara "İnsanları bile bile ölüme sürüklediler. Olayın üstünün kapanmasına izin vermeyin, konuyu sürekli gündemde tutun. Çok büyük bir mağduriyet var” dedi.

Başarır, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.