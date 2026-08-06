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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi'nde görev yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti saflarına katılan belediye meclis üyeleri, YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü tebrik etti.

Belediye Başkan Vekili ve YENİ Parti Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Gültekin Çalışkan, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yaşar Tüzün'ün Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesinden dolayı grup olarak büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çalışkan, Tüzün'ün uzun yıllardır Bilecik'e ve Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yeni görevinin hem ülke hem de Bilecik adına hayırlı olmasını temenni etti.

Açıklamasında Yaşar Tüzün'e başarı dileklerini ileten Çalışkan, "Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün'ün YENİ Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyor, bu görevin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.