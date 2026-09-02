Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde;



Stk'lar, meslek örgütleriyle, çalışmalar, sendikalarla, iş insanlarıyla görüşmeler, sayısız ziyaretler, dünyaya bakarak Türkiye'yi doğru okuyarak 20 yıldır değişmeyen ki belki artık her yıl revizyonunu konuşmak lazım.

Parti programını hem Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz iddiasını ortaya koyarak, hem de kronikleşmiş tespitinde ortaklaşılmış sorunların nasıl çözüleceğini somutlayarak, yine büyük bir uğraşın sonunda hep birlikte değiştik efendim.

SALDIRILAR SÜRDÜ

Bu arada saldırılar, saldırılar, saldırılar, saldırılar sürerken, yarışmada kurultayımızdan sonra aynı delegelerimizle 6 Nisan'da partiye de bir saldırı.

Partinin kapısındayken bir olağanüstü kurultaydan yapıp o kurultaydan hep birlikte tek yumruk olarak 21 Eylül'de İstanbul İl Başkanlığımıza hem kayyum atandı hem bina saldırıya uğradıktan sonra İstanbul delegeleri olmaksızın ve doğal delegeler olmaksızın yapılan bir kurultayda yine tek yumruk olarak çıktık.

Ardından olan kongre takvimini başlattık. Her mahalleye sandık koyduk. Mahalleden ilçeye, ilçeden ile, ilden Ankara'ya bütün seçilmişler yenilendi. Yeni baştan seçildi. Yepyeni bir irade çıktı. Kumpasçıların açtığı dava mahkemede konusuz kaldı. Kapandı.





YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısında konuşuyor #Canlı

https://t.co/8NUD1mfY7A — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) September 2, 2026

Bu sefer siyasi partilerin değil de medeni hukukun alanı olan bir alanda yeni bir saldırı başladı. Saldırı devam ettirildi.

Siz eğilmedikçe, bükülmedikçe, Türkiye'yi yönetme iddiasını ifade ettikçe ve son kurultayda güçlü kadrolar, iktidar yürüyüşü için görevlendirildikçe, karşımızdaki kötülük durmadı, durmadı, durmadı ve maalesef bu kez partinin cumhurbaşkanı adayına, partinin belediye başkanlarına, meclis üyelerine, bürokratlarına yapılan saldırılar sürdü.

Son olarak partinin kurumsal kimliğine yöneldi ve AK Parti yargısı, AK Parti'nin kara düzeninin yargı kolları, partimizin genel başkanını değiştirip 6 yıl önceki bir kurultaya gidip partiyi 6 yıl seçimsizliğe mahkûm edip, üst üste kazandığımız 4 mazbatayı yok sayan, bildiğiniz süreci başlattı.

TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK

Maalesef tarih önünde bazılarımız sınavdan geçemedi. Tarih siyasetçilere, insanlara sonra bakıp not vermek üzere sorular sorar.

Şükürler olsun ki bu salonda, bu salondakilerin yönettikleri şehirlerinde, ilçelerinde neredeyse tümüyle hep söylüyoruz: karpuzu ortadan böleceklerdi. Bir bütün olarak kalabilen ve sadece sapından ayrışan bir anlayışla tarihin doğru tarafında durduk, durdunuz.

Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Ancak biz tarihin doğru tarafında duranlarız.

YENİ YOLA ÇIKTIK

2 yıldır hazırlanan büyük kötülüğün ardından 2 ay süreyle önce genel merkezde, il binalarında, ilçe binalarında, mahkeme salonlarında, sokaklarda hem direndik, mücadele ettik hem de yola düştük.

Türkiye'yi temsil eden 22 farklı şehirde istikamet sorduk, yol sorduk, yön sorduk ve millet bir zaman sonra "yeni bir yola çıkın, yürüyün, arkanızdayız" dedi. Bahsedebileceğimiz her türlü imkânsızlığı kendi zihninde yenmiş, kendi gönlünde bize bir yer ayırmış olan milletimiz, "bir yol bulamıyorsanız, yeni bir yol açın, arkanızdan yürüyeceğiz" dedi ve hep birlikte o yeni yola çıktık.

Hep beraber o yeni yolda, atılması zor, atılması zaruri ama geleceği kurtaracak ve eskiyi geride bırakacak yeni bir yolu kurduk.

YENİ PARTİYİ KURDUK

Yeni Partiyi kurduk. Milletimize selam olsun. Hepinize verdiğiniz mücadeleden dolayı da helal olsun. Hep birlikte kısa zamanda çok işler başardık.

Bu geçmişi hatırlatmak, bu zaruri tarihi önündeki geçmiş hatırlatması bir yana — bir daha da dönmemek üzere. Şimdi hep birlikte çok büyük işler başarıyoruz. Tarihin en hızlı örgütlenme sürecini Türkiye'de başarıyoruz. Tarihin en büyük üye katılımını başardık, başarmaya devam ediyoruz. Tarihin en büyük bağış kampanyasını yürütüyoruz ve milletimizin büyük teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Şaka değil.

18 GÜNDE 600 BİN ÜYE

Bugünün iktidar partisi, üyesiyle övünen iktidar partisi, kurulduktan bir yıl sonra 400.000 üyeye ulaşmışken; yarının iktidar partisi, seçimden sonranın iktidar partisi, Yeni Parti 18 günde 600 bine ulaştı.

539 MİLYONLUK BÜTÇE VURGUSU

Elbette bütün ihtiyaçları karşılamıyor. Elbette eski imkânları getirmiyor. Elbette devletin bir yılda verdiğinin üçte biri bile değil. Ama 539 milyonluk bir bütçeyle "üç otobüs olmasın, bir tanesi olsun, o otobüs benden" dedi. "Mütevazı bir bina olsun ama o bina bizden, imkânlar bizden" dedi. "Araç lazımsa araç, ne lazımsa biz sağlarız, kimseye muhtaç değilsin, ben senin arkandayım" dedi.

Kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin verdiği, bütçesini milletin belirlediği Yeni Parti'nin şimdi artık çıktığı bu yeni yolda iktidara doğru yürümek ve omzumdaki yükün farkında olarak bu yükü taşımak, arkasında duran milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur.

Yola çıktık, yoldayız. Sizinle.



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