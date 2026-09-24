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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, partisinin Bilecik programı kapsamında Bilecik Kent Konseyi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çakırözer, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifası ile Adalar Belediyesi’ndeki başkan vekilliği seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa kararını Bilecik’te öğrendiklerini belirten Çakırözer, Yavaş’ın kararının kendi takdiri olduğunu söyledi. Çakırözer, Yavaş’a ilişkin değerlendirmesinde, “Sayın Yavaş’ın kararını biz de Bilecik’te öğrendik” diyerek, Yavaş’ın Ankara’daki belediyecilik çalışmaları ve şeffaflığa verdiği önemle kamuoyunda karşılık bulan bir isim olduğunu savundu.

YENİ Parti açısından temel meselenin seçimlerde ortaya çıkan seçmen iradesinin korunması olduğunu ifade eden Çakırözer, “Sayın Mansur Yavaş’ın kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Kendi iradesini ortaya koyan açıklamasını kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Çakırözer, Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 23 Eylül’de gerçekleştirilen seçimde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi. Seçimin ilk turunda Türkyılmaz 5, CHP adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı; sonraki turlarda sonuç alınmasının ardından Türkyılmaz başkan vekilliğine seçildi.

Adalar’daki süreci “millet iradesinin gaspı” olarak nitelendiren Çakırözer, belediye meclisindeki dengelerin baskı, tutuklamalar ve tehditler sonucunda değiştiğini öne sürdü. Çakırözer, “Biz YENİ Parti olarak millet iradesinin gasp edilmemesi için olanca gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Belediye başkanlarına parti tercihlerine ilişkin baskı veya telkinde bulunmadıklarını da savunan Çakırözer, yerel yönetimlerde seçimle ortaya çıkan iradenin korunması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Çakırözer’e Bilecik programında YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan da eşlik etti.