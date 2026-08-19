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YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngen'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasını yöneltti.

'MAKAM, MEVKİ PEŞİNDE KOŞANLARIN DEMOKRASİYE YÖNELİK SALDIRISI'

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen dün akşam milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yapmıştı.

Güngen, "Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Makam mevki peşinde koşanların maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzle dimdik ayaktayız, partimizi iktidara taşıyacağız. Gaziantep'te de birinci parti yapacağız. Bu saldırı bizi daha da kamçılayacak. Daha da çok çalışacağız. Daha da hep beraber örgüt olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz ve burada birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız. Teşkilat Başkanımız, Örgüt Başkanımız aradı. Onlara da gereken bilgileri verdim" diye konuşmuştu.