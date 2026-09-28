Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında hafta sonu ön seçim heyecanı yaşandı. Yapılan ön seçimde İlçe Başkan adaylığı için iki aday yarıştı.

Bozüyük Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ön seçime YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, YENİ Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ve partililer katıldı.

Mustafa Arda ile Mustafa Aksu’nun yarıştığı ön seçimde sandıkların açılmasının ardından oy dağılımı da belli olurken, Mustafa Arda 384 oy, Mustafa Aksu ise 114 oy aldı.

Bu sonuçla Mustafa Arda, YENİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı ön seçiminde en fazla oyu alan aday oldu.

Öte yandan ön seçimde toplam 499 oy kullanıldı.