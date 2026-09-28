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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı ön seçimi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ön seçim sonucunda Melih Karaçam, üyelerin oylarıyla Merkez İlçe Başkan adayı olarak belirlendi.

YENİ Parti’de kongre süreci kapsamında gerçekleştirilen seçim öncesinde, 26 Ağustos’a kadar üyeliğini tamamlayan 851 Merkez İlçe üyesinin Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde doğrudan oy kullanabileceği açıklanmıştı.

Programa YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, YENİ Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile partililer katıldı. Özdemir, seçim sonrasında yaptığı değerlendirmede parti içi demokrasi ve üye iradesine vurgu yaparak sürecin Bilecik örgütü ve parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de ön seçimde partililerle bir araya geldi. Tüzün, üyelerin iradesinin sandığa yansıdığını belirterek üyeler tarafından Merkez İlçe Başkan Adayı olarak belirlenen Melih Karaçam’ı tebrik etti.

Karaçam, YENİ Parti’nin Bilecik Merkez’deki kuruluş sürecinde Kurucu İlçe Başkanı olarak görevlendirilmişti.