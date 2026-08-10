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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti’de Ali Özdemir’in Kurucu İl Başkanı olarak atanmasının ardından Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri de belli oldu.

YENİ Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Kurucu İl Yönetiminde 40 isim yer alırken bunlarının 5’inin Cumhuriyet Halk Partisinde önceki dönemlerde İl başkanlığı yapmış isimlerden oluşması da dikkat çekti.

YENİ Parti’nin Kurucu İl Yönetiminde şu isimler yer aldı;

Sinan Baba, Ali Tüfenkçi, Mehmet Metin Yaşar, Akın Güven, Şinasi Çetinkaya, Fatma Uslu, Cengiz Dönmez, Nükhet Fidancı, Yaşar Burak Aslım, Aydın Avcı, Müjdat Gürsel Örs, Özge Aydın Şahin, İlknur Özkurt, Hüseyin Güzgü, Levent Özdağ, Yasemen Oruk Taş, İlker Palamut, Fuat Berk Demirel, Seyfi Özgen, İsmail Jan, Nesrin Çeker, Barış Kahraman Kaylan, Ertuğrul Beler, Zülkari Poyraz, Selva Yıllı, Nalan Ayaz, Beyhan Tüzün, Mehmet Emin Sıkıllı, Şeyda Ünal, İsmigül Can, Muhittin Serttaş, Metin Kılıç, Kemal Kahya, Ayhan Arslan, Ahmet Özkaynak, Şule Engin, Doğan Ocak, Emel Fırat, Enes Gündüz, İsmail Akçasoy

İl Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Erdoğan Tan, Ahmet Tugay Kaya, Fuat Güler, Ali Aydın, Emine Çobanoğlu, Serkan Emir, Onur Baran Ekinci, Tennur Tutgun, Şevket Açık, Vural Osman Kaymaz, Ertuğrul Çınar