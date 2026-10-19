Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ön seçimin açılış konuşmasını yapan Kurucu İl Başkanı Ali Özdemir, partilerinin tüzüğüne dikkat çekerek ilçe başkanından il başkanına ve genel başkana kadar tüm yöneticilerin doğrudan üyeler tarafından seçilmesi ilkesini benimsediklerini vurguladı. Mevcut Siyasi Partiler Kanunu’nun bu duruma imkan tanımadığını belirten Özdemir, kanuna göre ilçe kongrelerinde en fazla 400, il kongrelerinde 600 ve büyük kurultayda 1200 delege ile seçim yapılabildiğini, bu sebeple resmi süreç öncesinde ön seçim kararı aldıklarını ifade etti.

Başkan Özdemir, gerçekleşen ön seçimin ardından sürecin resmiyet kazanması için 25 Ekim Pazar günü seçim kurulu nezaretinde delegelerin katılımıyla 1. Olağan İl Kongresi’ni düzenleyeceklerini bildirdi. Özdemir ayrıca üyelerin ön seçime %75-80 civarında yüksek bir katılım göstermesini beklediklerini dile getirdi.

DİVAN HEYETİ OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Açılış konuşmasının ardından yapılan oylama ile ön seçimi yönetecek Divan Heyeti oluşturuldu. Üyelerin oy birliğiyle Divan Başkanlığına 22. Dönem Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır, Divan Başkan Yardımcılığına Nevin Tan, Katip Üyeliklere ise Nuray Örs ve Meral Açık seçildi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL’DEN BİRLİK MESAJI

Divan Başkanı Hüseyin Bayındır, gündeme ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun salona gönderdiği mesajı okudu. Ardından Divan Başkan Yardımcısı Nevin Tan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajını üyelerle paylaştı.

Ön seçime ayrıca YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de birer mesaj göndererek başarı dileklerini iletti.

Mesajların okunmasının ardından üyeler, il başkanlığı için kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. YENİ Parti Bilecik İl Başkanlığı ön seçimi için Bilecik’in bütün ilçelerinde kurulan sandıklarda 18.00’e kadar oy kullanılabilecek.

Öte yandan YENİ Parti Bilecik İl başkanlığı ön seçimine Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katılarak oyunu kullandı.