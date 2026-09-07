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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Yeni Parti Altınordu Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan, sağlık durumunda yaşanan gelişmeler ve doktorunun kararı üzerine planlanan tarihten önce acil ameliyata alındı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce 8 Eylül 2026 olarak belirlenen ameliyat tarihi, hekimlerin tıbbi değerlendirmesi sonucunda öne çekildi. Meclis Üyesi Yazan, 4 Eylül 2026 tarihinde hastanede operasyona dahil edildi.

OPERASYON 5 SAAT SÜRDÜ

Siyaset dünyasından isimlerin ve yakınlarının hastanede yakından takip ettiği cerrahi müdahale tam 5 saat sürdü. Zorlu geçen operasyonun ardından Bayram Yazan, tedbir ve gözlem amaçlı olarak hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hastaneden ve yakın çevresinden alınan son bilgilere göre, başarılı geçen ameliyatın ardından Bayram Yazan’ın genel sağlık durumunun stabilizesini koruduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci devam eden tecrübeli siyasetçinin, ilerleyen günlerde normal servise alınması bekleniyor.

Altınordu siyasetinin tanınan isimlerinden olan Bayram Yazan’ın erken ameliyata alınma haberi, Ordu'da ve siyaset camiasında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.