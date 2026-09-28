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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Aksaray İl Başkanlığı, Merkez İlçe ön seçiminin ardından Ortaköy, Eskil ve Sarıyahşi ilçe kongrelerini tamamladığını duyurdu. Kongrelerde üyelerin oylarıyla Mübaat Güney, Ali Güç ve Hüsamettin Demirel ilçe başkanlığı görevine seçildi.

AKSARAY'DA TEŞKİLATLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeni Parti Aksaray İl Başkanlığı, kent genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını ilçe kongreleriyle sürdürdü. Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, bir gün önce gerçekleştirilen Merkez İlçe ön seçiminin ardından Ortaköy, Eskil ve Sarıyahşi ilçe kongreleri yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Açıklamada, kongrelerin parti teşkilatlanmasının önemli aşamalarından biri olduğu belirtilirken, üyelerin iradesiyle yeni ilçe yönetimlerinin belirlendiği ifade edildi.

ÜÇ İLÇEDE YENİ İLÇE BAŞKANLARI SEÇİLDİ

Kongreler sonucunda üyelerin oylarıyla belirlenen ilçe başkanları şu isimlerden oluştu:

Ortaköy İlçe Başkanı: Mübaat Güney

Eskil İlçe Başkanı: Ali Güç

Sarıyahşi İlçe Başkanı: Hüsamettin Demirel

Yeni seçilen ilçe başkanlarının görevlerine başlamasıyla birlikte partinin ilçe teşkilatlarının faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"HALKIN İRADESİNİ SİYASETİN MERKEZİNE TAŞIYORUZ"

Yeni Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, teşkilatlanma çalışmalarının yalnızca örgütsel bir süreç olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yeni Parti Aksaray teşkilatı olarak örgütleniyor, büyüyor ve halkın iradesini siyasetin merkezine taşıyoruz." ifadelerine yer verilerek, ilçe kongrelerinin partinin Aksaray'daki yapılanmasını güçlendirdiği belirtildi.

KONGRELER YENİ SİYASET ANLAYIŞININ VURGUSU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Parti yönetimi, gerçekleştirilen kongrelerin sadece ilçe başkanlarının belirlenmesinden ibaret olmadığını ifade etti.

Açıklamada, bu süreçlerin Aksaray'da benimsendiği belirtilen yeni siyaset anlayışının teşkilat yapısına yansımasının önemli bir göstergesi olduğu değerlendirilirken, teşkilatlanma çalışmalarının kent genelinde devam edeceği mesajı verildi.

TEŞKİLAT MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

Yeni Parti Aksaray İl Başkanlığı, kongrelere katılan üyelere, delegelere ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Açıklamada, yeni seçilen ilçe başkanlarına görevlerinde başarı dilekleri iletilirken, parti teşkilatının birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Merkez İlçe ön seçimiyle başlayan ve üç ilçede gerçekleştirilen kongrelerle devam eden teşkilatlanma sürecinin, Yeni Parti'nin Aksaray genelindeki örgütlenme çalışmalarının önemli adımlarından biri olarak değerlendirildiği belirtildi.

Parti yönetimi, önümüzdeki dönemde il ve ilçe teşkilatlarının koordineli çalışmalarıyla saha faaliyetlerini sürdürmeyi ve yerel düzeyde örgütlenme çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.