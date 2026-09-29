Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Aksaray İl Teşkilatı, Merkez İlçe Başkanlığı seçimini üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi. Tek aday olarak seçime giren Eda Akpınar, üyelerin oylarıyla Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı seçildi. İl Başkanı Bilal Özdemir, önceki Merkez İlçe Başkanı ve partinin kurucu Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir’e hizmetleri nedeniyle teşekkür ederken, yeni başkan Eda Akpınar’a başarı dileğinde bulundu.

MERKEZ İLÇE BAŞKANI ÜYELERİN OYLARIYLA BELİRLENDİ

Yeni Parti Aksaray teşkilatında Merkez İlçe Başkanlığı için seçim gerçekleştirildi. Parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimde, Merkez İlçe Başkanlığı görevine Eda Akpınar seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Merkez İlçe Başkanı'nın parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesinin teşkilat açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özdemir, yaptığı açıklamada seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, üyelerin doğrudan katılım gösterdiği bir süreç yaşandığını belirtti.

YASEMİN TURAN ÖZDEMİR’E TEŞEKKÜR

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, açıklamasında daha önce Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve Yeni Parti'nin kurucu Merkez İlçe Başkanı olan Yasemin Turan Özdemir’e de teşekkür etti.

Özdemir, Yasemin Turan Özdemir’in görev süresince yaptığı hizmetlere dikkat çekerek, teşkilata verdiği katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Partinin Aksaray’daki teşkilatlanma sürecinde görev alan isimlere teşekkür eden Bilal Özdemir, yeni dönemde de teşkilat çalışmalarının sürdürüleceği mesajını verdi.

EDA AKPINAR YENİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI

Gerçekleştirilen ön seçim sonucunda Eda Akpınar, Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı olarak göreve getirildi.

İl Başkanı Bilal Özdemir, Akpınar’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Özdemir’in açıklamasında, “Merkez İlçe Başkanımız olarak seçilen Eda Akpınar’ı tebrik eder başarılar dilerim.” ifadeleri yer aldı.

Akpınar’ın görevi devralmasıyla birlikte Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Teşkilatı’nda yeni bir çalışma döneminin başlaması bekleniyor.

TEK ADAYA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde Eda Akpınar’ın tek aday olmasına rağmen üyelerin seçime yoğun katılım gösterdiği belirtildi.

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, seçim sürecine katkı sunan tüm parti üyelerine teşekkür ederek, teşkilat mensuplarının gösterdiği ilginin kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özdemir, “Tek aday olmasına rağmen yoğun bir katılım gösteren, kongremize katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ederim.” dedi.

“TÜRKİYE DEMOKRASİ TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADIK”

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, seçim yöntemine ilişkin değerlendirmesinde ise dikkat çeken bir ifade kullandı.

Özdemir, Merkez İlçe Başkanının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesini demokrasi ve parti içi katılım açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bilal Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hep birlikte Türkiye demokrasi tarihinde bir ilki yaşadık. İlk defa bir partinin tüm üyeleri İlçe başkanını belirlemiş oldu.”

Bu açıklamayla birlikte Yeni Parti Aksaray teşkilatının Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde üyelerin doğrudan oy kullanmasına dayalı bir yöntem uyguladığı vurgulandı.

TEŞKİLATTA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Eda Akpınar’ın Merkez İlçe Başkanı olarak seçilmesinin ardından Yeni Parti Aksaray teşkilatında yeni bir dönem başlamış oldu.

İl Başkanı Bilal Özdemir’in verdiği mesajlar, teşkilat içerisinde üyelerin katılımını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının vurgulandığını ortaya koydu.

Yeni Merkez İlçe Başkanı Eda Akpınar’ın önümüzdeki süreçte teşkilat çalışmaları, üye yapılanması ve saha faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Yeni Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen seçimle birlikte Merkez İlçe Başkanlığı görevinde yaşanan değişimin, teşkilatın çalışmalarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlerle ortaya çıkacak.

YENİ PARTİ AKSARAY’DA GÖREV DAĞILIMI ŞEKİLLENİYOR

Aksaray teşkilatında gerçekleştirilen Merkez İlçe Başkanlığı seçimi, Yeni Parti’nin kentteki teşkilat yapılanması açısından da yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Kurucu Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir’e teşekkür edilmesi ve Eda Akpınar’ın üyelerin oylarıyla göreve gelmesiyle birlikte teşkilatta görev değişimi tamamlanmış oldu.

İl Başkanı Bilal Özdemir ise seçim sonrası yaptığı açıklamayla hem eski yönetime teşekkür etti hem de yeni Merkez İlçe Başkanı Eda Akpınar’a başarı dileklerini iletti.

Yeni Parti Aksaray teşkilatında bundan sonraki süreçte Merkez İlçe Başkanlığı yönetiminin çalışmalarına odaklanması ve üyelerle birlikte teşkilat faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.