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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul yakınında meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özdemir, olayın yalnızca bir asayiş vakası olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, okul güvenliği, silaha erişimin önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik kalıcı politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

MANİSA'DAKİ SALDIRI GÜNDEM OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrencinin yaralanması, Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Olayın ardından farklı kesimlerden geçmiş olsun mesajları gelirken, Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir de yaptığı yazılı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi.

Özdemir, yaralanan öğrenciler için acil şifa dileğinde bulunarak ailelere ve eğitim camiasına geçmiş olsun temennilerini iletti.

"OKULLAR ÇOCUKLARIMIZIN SIĞINAĞIDIR"

Açıklamasında en dikkat çeken vurgu ise okul güvenliği oldu.

"Okullar çocuklarımızın sığınağıdır, korku alanı değil" ifadelerini kullanan Özdemir, bir çocuğun okula giderken silahlı saldırıya maruz kalmasının toplum adına ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Yaşanan olayın yalnızca birkaç cümleyle geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ifade eden Özdemir, çocukların eğitim hayatını korku içinde sürdürmemesi gerektiğini söyledi.

"Çocuklarımız okula giderken 'Acaba başıma bir şey gelir mi?' korkusu yaşamamalıdır."

KALICI GÜVENLİK POLİTİKALARI ÇAĞRISI

Bilal Özdemir, okul güvenliğinin yalnızca olay yaşandıktan sonra alınan önlemlerle sağlanamayacağını belirterek, uzun vadeli ve denetlenebilir uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamasında şu başlıklara dikkat çekti:

Silaha erişimin önlenmesine yönelik etkili tedbirler,

Okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi,

Şiddet riskinin erken tespit edilmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi,

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

Kalıcı ve denetlenebilir güvenlik politikalarının uygulanması.

Özdemir, eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda güvenli yaşam alanları olması gerektiğini vurguladı.

"OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASINI BEKLİYORUZ"

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı, saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, ihmal bulunması halinde sorumlular hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Olayın ayrıntılarının şeffaf şekilde ortaya çıkarılmasının hem kamu vicdanı hem de benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıdığına işaret etti.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ SİYASETİN KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamasının sonunda toplumsal birlik mesajı veren Özdemir, çocukların can güvenliğinin siyasi tartışmaların ötesinde ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın can güvenliği siyasetin konusu değil, devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur."

Eğitim ortamlarının şiddetten tamamen uzak tutulması gerektiğini belirten Özdemir, "Okullarımızda silah değil; kitap, kalem ve umut olmalıdır." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

YARALI ÖĞRENCİLERE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bilal Özdemir, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaralanan 11 öğrencinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederek, ailelerine sabır ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olayın ardından okul güvenliği, silaha erişimin engellenmesi ve çocukların korunmasına yönelik önleyici politikalar bir kez daha kamuoyunun gündemindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.