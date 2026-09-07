Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde

Buna ek olarak Eskişehir Beylikova-Sivrihisar’daki 694 milyon tonluk kompleks cevherin içerisinde nadir toprak elementleri, florit ve barit gibi maddelerle birlikte ortalama 788 ppm ThO₂ tenörüne bağlı olarak yaklaşık 547 bin ton ThO₂ bulunduğu tahmin ediliyor.