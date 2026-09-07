Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde

Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde

TENMAK ile Copenhagen Atomics arasında imzalanan yeni nesil nükleer reaktör mutabakatı, Türkiye’nin toryum potansiyelini tekrar odağa yerleştirdi. Eskişehir ve Malatya odaklı milyarlarca dolarlık hammadde varlığının nükleer yakıt teknolojisine evrilmesi, ülkeye kritik bir avantaj vadediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 1

TENMAK ve Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında hayata geçirilen iş birliği anlaşması, yer altındaki stratejik toryum kaynaklarının modern nükleer reaktörlerde değerlendirilmesi için Ar-Ge sürecini resmen başlattı.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 2

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 30 Haziran 2026 güncel verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 6,36 milyon ton toryum bulunuyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 3

Türkiye sahip olduğu zengin sahalarla öne çıkan ülkeler arasında konumlanıyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 4

Geçmişte yapılan tespit çalışmalarında Eskişehir-Sivrihisar sahasında yüzde 0,02 tenör oranına sahip 380 bin 141 ton toryum rezervi saptandı.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 5

Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 2020 yılında Malatya-Kuluncak bölgesinde 3,8 milyon tonluk kaynak keşfetti.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 6

Eti Maden ise Eskişehir Beylikova-Sivrihisar hattında 694 milyon tonluk kompleks kaynak kayda geçirdi.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 7

Bakanlık verileri; Malatya-Hekimhan, Kayseri-Felahiye, Sivas, Diyarbakır ve Burdur-Çanaklı sahalarında da toryum yataklarının varlığını doğruluyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 8

Yeni aramalarla bu rakamların daha da yukarı çıkabileceği öngörülüyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 9

Kilogramı 74 dolardan işlem gören toryumun, yalnızca Eskişehir-Sivrihisar’daki 380 bin 141 tonluk miktarıyla yaklaşık 28,1 milyar dolarlık brüt hammadde büyüklüğüne ulaştığı hesaplanıyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 10

Buna ek olarak Eskişehir Beylikova-Sivrihisar’daki 694 milyon tonluk kompleks cevherin içerisinde nadir toprak elementleri, florit ve barit gibi maddelerle birlikte ortalama 788 ppm ThO₂ tenörüne bağlı olarak yaklaşık 547 bin ton ThO₂ bulunduğu tahmin ediliyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 11

Bu sahadaki toplam matematiksel büyüklüğün 40 milyar doları aştığına dikkat çekiliyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 12

Uzmanlar, asıl katma değerin cevherin ham olarak satılmasından ziyade çıkarılması, saflaştırılması ve nükleer yakıt standartlarına dönüştürülmesi aşamalarında oluşacağını vurguluyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 13

Jeostrateji Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, toryumun nükleer yakıt çevrimine dahil edilmesi halinde madencilikten reaktör mühendisliğine uzanan devasa bir ekonomik zincir doğacağını belirtiyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 14

Uslu, elde edilecek gerçek ekonomik değerin bugünkü teorik hammadde rakamlarının çok ötesinde olacağını, bunun da ancak teknolojinin ticari ölçekte işlerlik kazanmasıyla mümkün olabileceğini ifade ediyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 15

İmzalanan mutabakat çerçevesinde, toryumun yakıt standartlarında işlenmesi, yerli sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının sürece dahil edilmesi ile ergimiş tuz reaktörleri üzerine çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 16

Uzun vadede ise Türkiye’nin bu alanda uluslararası düzeyde bir tedarikçi konuma gelmesi amaçlanıyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da toryumun nükleer yakıtta dışa bağımlılığı kırmak adına kilit bir seçenek olduğunu dile getiriyor.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 18

Öte yandan toryum meselesi Türkiye'de ilk kez 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta'da düşen Atlasjet uçağı kazasıyla toplumsal hafızaya kazınmıştı.

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Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde - Resim: 19

Kazada yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Arık, toryumun enerji üretiminde değerlendirilmesi, uranyum-233'e dönüştürülmesi ve hızlandırıcı teknolojilerinin kullanılması yönünde uzun yıllar öncü çalışmalar yürütmüştü.

(Haber Global – Mert İnan)

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