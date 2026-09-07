TENMAK ve Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında hayata geçirilen iş birliği anlaşması, yer altındaki stratejik toryum kaynaklarının modern nükleer reaktörlerde değerlendirilmesi için Ar-Ge sürecini resmen başlattı.
Yeni nükleer reaktör geliyor: Gözler Türkiye’nin dev toryum rezervinde
TENMAK ile Copenhagen Atomics arasında imzalanan yeni nesil nükleer reaktör mutabakatı, Türkiye’nin toryum potansiyelini tekrar odağa yerleştirdi. Eskişehir ve Malatya odaklı milyarlarca dolarlık hammadde varlığının nükleer yakıt teknolojisine evrilmesi, ülkeye kritik bir avantaj vadediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 30 Haziran 2026 güncel verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 6,36 milyon ton toryum bulunuyor.
Türkiye sahip olduğu zengin sahalarla öne çıkan ülkeler arasında konumlanıyor.
Geçmişte yapılan tespit çalışmalarında Eskişehir-Sivrihisar sahasında yüzde 0,02 tenör oranına sahip 380 bin 141 ton toryum rezervi saptandı.
Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 2020 yılında Malatya-Kuluncak bölgesinde 3,8 milyon tonluk kaynak keşfetti.
Eti Maden ise Eskişehir Beylikova-Sivrihisar hattında 694 milyon tonluk kompleks kaynak kayda geçirdi.
Bakanlık verileri; Malatya-Hekimhan, Kayseri-Felahiye, Sivas, Diyarbakır ve Burdur-Çanaklı sahalarında da toryum yataklarının varlığını doğruluyor.
Yeni aramalarla bu rakamların daha da yukarı çıkabileceği öngörülüyor.
Kilogramı 74 dolardan işlem gören toryumun, yalnızca Eskişehir-Sivrihisar’daki 380 bin 141 tonluk miktarıyla yaklaşık 28,1 milyar dolarlık brüt hammadde büyüklüğüne ulaştığı hesaplanıyor.
Buna ek olarak Eskişehir Beylikova-Sivrihisar’daki 694 milyon tonluk kompleks cevherin içerisinde nadir toprak elementleri, florit ve barit gibi maddelerle birlikte ortalama 788 ppm ThO₂ tenörüne bağlı olarak yaklaşık 547 bin ton ThO₂ bulunduğu tahmin ediliyor.
Bu sahadaki toplam matematiksel büyüklüğün 40 milyar doları aştığına dikkat çekiliyor.
Uzmanlar, asıl katma değerin cevherin ham olarak satılmasından ziyade çıkarılması, saflaştırılması ve nükleer yakıt standartlarına dönüştürülmesi aşamalarında oluşacağını vurguluyor.
Jeostrateji Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, toryumun nükleer yakıt çevrimine dahil edilmesi halinde madencilikten reaktör mühendisliğine uzanan devasa bir ekonomik zincir doğacağını belirtiyor.
Uslu, elde edilecek gerçek ekonomik değerin bugünkü teorik hammadde rakamlarının çok ötesinde olacağını, bunun da ancak teknolojinin ticari ölçekte işlerlik kazanmasıyla mümkün olabileceğini ifade ediyor.
İmzalanan mutabakat çerçevesinde, toryumun yakıt standartlarında işlenmesi, yerli sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının sürece dahil edilmesi ile ergimiş tuz reaktörleri üzerine çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.
Uzun vadede ise Türkiye’nin bu alanda uluslararası düzeyde bir tedarikçi konuma gelmesi amaçlanıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da toryumun nükleer yakıtta dışa bağımlılığı kırmak adına kilit bir seçenek olduğunu dile getiriyor.
Öte yandan toryum meselesi Türkiye'de ilk kez 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta'da düşen Atlasjet uçağı kazasıyla toplumsal hafızaya kazınmıştı.
Kazada yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Arık, toryumun enerji üretiminde değerlendirilmesi, uranyum-233'e dönüştürülmesi ve hızlandırıcı teknolojilerinin kullanılması yönünde uzun yıllar öncü çalışmalar yürütmüştü.
(Haber Global – Mert İnan)