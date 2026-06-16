Anthropic, Amerikan hükümetinin emriyle Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5 modellerini tüm yabancıların erişimine kapattı.

Karar tüm dünyada şok etkisi yarattı. Şirket ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulanan ihracat kontrolü yönergesine uymak zorunda kaldığını belirtiyor.

Yabancı uyruklu kendi çalışanları bile sisteme giremiyor. Şirket yetkilileri durumu yanlış anlaşılma olarak nitelendirip özür dilese de ortadaki tablo çok daha derin bir gerçeği gözler önüne seriyor.

Geçmişte yaşanan akıllı telefon savaşlarını hatırlayalım.

ABD, donanım devi Huawei'nin Android işletim sistemini kullanmasını yasaklamıştı. O dönemde devasa pazar payına sahip marka bir anda küresel yarışta kan kaybetmeye başlamıştı.

Yazılımın gücünü kesmek koca bir teknoloji devini diz çöktürmeye yetmişti. Yaşanan son kısıtlama hamlesi söz konusu Huawei taktiğinin çok daha gelişmiş hâlini temsil ediyor.

Hedefte telefonlar yok, doğrudan insan zihnini taklit eden sistemler var.

Çağımızın nükleer silahı yapay zekâ sistemleri mi oldu?

Eskiden ülkeler sınırlarına füzeler dizer birbirlerini nükleer başlıklarla tehdit ederdi. Günümüzde en büyük caydırıcılık unsuru algoritmalar hâline geldi.

Fable 5 ve Mythos 5 gibi devasa modellerin yetenekleri öylesine muazzam ki, devletler bahsi geçen teknolojileri sınırları dışına çıkarmaktan ölümüne korkuyorlar.

Dünyayı yok etme potansiyeli taşıyan bir bombanın kodlarını nasıl gizliyorlarsa, en gelişmiş dil modellerinin erişimini de öyle kilitliyorlar.

Geleceğin Savaşları Algoritmaların Elinde

Geleceğin savaşları siperlerde askerlerle yapılmayacak. Yeni çağın muharebe alanlarında algoritmalar çarpışacak.

Siber güvenlikten ekonomik planlamaya, biyolojik araştırmalardan psikolojik manipülasyona kadar her alanda operasyonları akıllı sistemler yönetecek.

Düşmanın altyapısını çökertmek için tuşa basan komutanın arkasında saniyede milyarlarca ihtimali hesaplayan ağlar duracak.

Anthropic'in aldığı kapatma kararı bahsettiğimiz görünmez silahlanma yarışının en somut kanıtını oluşturuyor.

Teknoloji üretenler ile tüketenler arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. Gücü elinde tutanlar kuralları istedikleri an değiştirme hakkını kendilerinde buluyor.

İnsanlık tarihin en ilginç eşiklerinden birinden geçiyor. Silah seslerinin yerini sunucuların soğutucu fan sesleri alıyor.

Karşımızdaki tabloyu iyi okumamız şart. Aksi hâlde dijital çağın sömürgelerinden birine dönüşmekten kurtulamayız.

Yerli Yapay Zekâ Hamlesi

Kendi teknolojimizi üretmemiz dijital çağda hayatta kalmamızın en temel şartıdır.

Yabancı şirketlerin insafına kalmak ülkelerin geleceğini büyük bir riske atar. Yaşanan son kısıtlama hadisesinde açıkça gördük; düğmeye basıldığı an tüm sistemlere erişim bir saniyede kesilebiliyor.

Zira kontrol anahtarları başkasının cebinde duruyor. Dışa bağımlı sistemler kriz anlarında ülkeyi karanlıkta bırakma potansiyeli taşıyor.

Kendi algoritmalarımızı, kendi veri setlerimizle eğitmeye mecburuz. Yabancı dil modellerini her kullandığımızda milletimizin tüm bilgisini, düşünce yapısını, ticari sırlarını sınır ötesindeki sunuculara ellerimizle teslim ediyoruz.

Yerli modellerin geliştirilmesi millî hafızamızı ve veri mahremiyetini korumanın en güvenli yolunu temsil ediyor. Zihinleri yabancı kodlarla şekillenen toplumlar; zamanla kodları yazanların kültürüne asimile olmaktan kurtulamazlar.

Bağımsızlık İçin Atılması Gereken Adımlar

Gelişmiş algoritmalar devasa işlem gücüne ihtiyaç duyarlar. Kendi süper bilgisayar ağlarımızı ve yüksek kapasiteli işlemci merkezlerimizi acilen kurmalıyız.

Genç yetenekleri ülkede tutacak onlara özgürce araştırma yapma imkânı sunacak dev teknoloji vadileri inşa edilmelidir. Parasal kaynaklar doğrudan üreten zihinlere aktarılmalıdır.

Ülkenin dört bir yanından toplanan verilerin yurt içinde kalmasını sağlayacak, güvenlik duvarları aşılmaz yerel bulut sistemleri oluşturulmalıdır.

Bağımsızlığın yolu yerli teknoloji üretmekten geçiyor. İpin ucunu başkasına kaptırmadan kendi dijital savunma kalkanlarımızı, kendi akıllı sistemlerimizi inşa etmeliyiz.

Teknoloji yarışında kendi ayakları üzerinde duramayan devletler, başkalarının yazdığı senaryolarda figüran rolü oynamaya mahkûmdur.