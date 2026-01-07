Yeni göreviyle birlikte ilin yönetiminden sorumlu olacak Akmeşe’nin kariyeri, eğitim geçmişi ve önceki görevleri merak ediliyor. İşte, yeni Niğde Valisi Nedim Akmeşe kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Nedim Akmeşe kimdir?

1980 yılında Sinop’un Boyabat ilçesinde doğdu. ilk öğrenimini Sinop/ Gerze’de, orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

KARİYERİ

2005 tarihli Bakan Onayı ile Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Akmeşe, Afyonkarahisar/Evciler Kaymakam Vekilliği görevinde bulunmuş olup, 2006-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimini tamamladı. 2008 yılında Rize/Kalkandere Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın, Van/Gevaş’ta kaymakam olarak görev yapmıştır. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Akmeşe, 2017 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2019-2023 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 17.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanmıştır. Yeni görevi ise 7 Ocak 2026 tarihli kararnameyle Niğde Valisi olarak görevlendirildi.

ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babasıdır.