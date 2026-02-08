Tıbbi tanımıyla miyopi, göze gelen ışık ışınlarının retinanın (gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı tabaka) tam üzerine değil, retinanın önünde odaklanması sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle yakındaki nesneler net ve keskin görünürken, uzaktaki nesneler bulanık veya belirsiz algılanır.
Yeni neslin sessiz felaketi: Karanlıkta telefonla oynayanlar aman dikkat: Gözleriniz ödüyor
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, karanlıkta telefon kullanımının göz numarasını artırdığını belirterek, “Ekran ışığı özellikle çocuklarda miyopiyi hızlandırırken önlem alınmazsa 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısı gözlük kullanacak” dedi.
NEDEN OLUR?
Miyopinin başlıca nedeni göz küresinin normalden daha uzun olmasıdır (aksiyel miyopi). Ayrıca korneanın (gözün ön şeffaf tabakası) aşırı kavisli olması veya göz merceğinin fazla güçlü kırıcı yapıda olması da rol oynar.
• Genetik yatkınlık önemli bir faktördür; ailede miyop varsa risk artar.
• Çevresel etkenler de büyük rol oynar: Uzun süre yakın mesafeli çalışmalar (kitap okuma, telefon/bilgisayar kullanımı), az gün ışığına maruz kalma ve özellikle çocuklukta fazla ekran süresi miyopiyi tetikleyebilir veya hızlandırabilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
• Uzak nesneleri (tabela, TV, tahta) bulanık görme
• Gözleri kısarak bakma ihtiyacı
• Göz yorgunluğu, batma hissi veya baş ağrısı
• Gece görüşünde zorlanma (özellikle araç kullanırken)
• Çocuklarda okulda tahtayı okuyamama gibi şikayetler
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Miyopi kalıcı bir kusur olsa da kolayca düzeltilebilir:
• Gözlük veya kontakt lens (eksi numaralı, konkav mercekler) en yaygın ve basit yöntemdir.
• Lazer ameliyatları (LASIK, PRK vb.) uygun yaş ve derecede kalıcı çözüm sağlar.
• Yüksek dereceli miyoplarda göz içi lens implantları gibi ileri seçenekler de vardır.
Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, dijital ekranların günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelmesiyle göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme şikayetlerinin hızla yükseldiğini ifade etti:
“Özellikle gece yatmadan önce karanlıkta telefona bakma alışkanlığı, göz sağlığını tehdit eden en büyük risk faktörlerinden biri haline geldi. Bu alışkanlık hem biyolojik saati bozuyor hem de kalıcı görme kusurlarına yol açıyor” diye konuştu.
‘UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR’
Karanlık ortamın bedeni uykuya hazırlayan doğal bir mekanizma olduğunu vurgulayan Dr. Dicle, “Beynimizdeki melatonin hormonu, uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak cep telefonu ekranlarından yayılan ışık bu hormonun salgılanmasını engeller. Bu da hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de uykunun kalitesini düşürür” ifadelerini kullandı.
‘ÇOCUKLARDA MİYOPİYİ ARTIRIYOR’
Dr. Dicle, özellikle çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması gerektiğini belirterek, “Çocuklarda günde iki saatten fazla cep telefonu kullanımı miyopi gelişimini hızlandırıyor. Karanlıkta ekran kullanımı bu riski daha da artırıyor. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı öngörülüyor” dedi.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 20-20-20 KURALI
Uzun süre ekran başında kalanlara basit ama etkili bir öneride bulunan Dr. Dicle, “Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak, göz kaslarını dinlendirir ve baş ağrısı ile göz yorgunluğunu azaltır. Ekrana bakarken göz kırpma refleksi azalıyor, bu da kuruluğa neden oluyor. Kısa molalarla bu refleksi yeniden dengeleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
‘MAVİ IŞIK FİLTRESİ ŞART DEĞİL’
Mavi ışık filtrelerinin herkeste aynı sonucu vermediğini kaydeden Op. Dr. Dicle, “Araştırmalar mavi ışık filtreli gözlüklerin her hastada aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Bazı kişilerde fayda sağlasa da herkes için zorunlu bir koruma yöntemi değildir. Cep telefonları ve tabletler özellikle karanlık ortamda kullanılmamalı. Ekran süresi azaldıkça hem göz sağlığı hem de uyku kalitesi olumlu etkileniyor” diye konuştu