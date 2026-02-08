Yeni neslin sessiz felaketi: Karanlıkta telefonla oynayanlar aman dikkat: Gözleriniz ödüyor

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 20-20-20 KURALI

Uzun süre ekran başında kalanlara basit ama etkili bir öneride bulunan Dr. Dicle, “Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak, göz kaslarını dinlendirir ve baş ağrısı ile göz yorgunluğunu azaltır. Ekrana bakarken göz kırpma refleksi azalıyor, bu da kuruluğa neden oluyor. Kısa molalarla bu refleksi yeniden dengeleyebiliriz” ifadelerini kullandı.