Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli faaliyet gösterdiği belirtilen ve Mekin Büyükdeniz’in liderliğini yaptığı öne sürülen “10 Kardeşler” adlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasında, örgüt üyelerinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik”, nitelikli kasten öldürme, silahla yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, nitelikli yağma ve mala zarar verme gibi çok sayıda suçtan takip edildiği belirtildi.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgütün silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı, silahlı saldırılara karıştığı ve baskı yoluyla kazanç elde ettiği iddia edildi. Ayrıca geçmiş operasyonlara rağmen bazı yöneticilerin yurt dışından örgütü yönlendirmeye devam ettiği, cezaevine girip çıkan üyeler ile yaşı küçük kişiler üzerinden faaliyetlerin sürdürüldüğü değerlendirildi.

Bu kapsamda 13 Şubat’ta İstanbul Küçükçekmece merkezli olmak üzere 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, savcılık ifadelerinin ardından 32 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.